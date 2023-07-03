"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Putin’in şu Kur’ân sevgisi...

Orhan Ali YILMAZ
03 Temmuz 2023, Pazartesi
İsveç Yüksek Mahkemesinin, özgürlük kapsamında saydığı, Kur’an-ı Kerim’in yakılabileceğine dair kararı üzerine, hemen alelacele, sürpriz bir şekilde Dağıstan bölgesine giden Vladimir Putin’e oranın dinî temsilcisi tarafından Kur’an-ı Kerim hediye edilmiş, o da yukarıdaki kararı hatırlatarak, kameralara dönüp, bununla bütün dünyaya şu mesajı vermiş, “Biz, Kur’ân’a saygılıyız. Bu eylem suçtur, bizim kanunlarımızda bunun hâlen cezası var...” demiş.

Sonra, buradan, benim hemen aklıma, Çeçenistan’ın bağımsızlığı ve Kur’ânî bir nizam için mücadele eden, aslen Dağıstanlı olan meşhur dinî ve özgürlükçü lider olan Şeyh Şâmil, özelikle de sonrasında Rusya tarafından şehit edilen Şâmil Basayev ve diğer Dağıstanlı liderler geldi. Putin’in şu Kur’ân sevgisini sorgulatan.

Hemen buradan bir sürat-i intikal ile, öncesinde Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde, sonrasında ise elân Ukrayna’da devam eden işgal ve savaşta, İslâmiyet ve Kur’ân başta olmak üzere, Hz. İbrahim’den Hz. Musa’nın On Emri’ne kadar, bütün Semavî Dinler’e göre “suç” sayılan ve “en büyük günah” kabul edilen, başta çocuklar olmak üzere öldürülen yüzlerce, binlerce masum şu vatandaşların yürek yakan şu hazîn hatırasını canlandı birden gözümde...

Sonrasında ise Putin’in şu Kur’ân sevgisi...

Komünist dönemin lideri olan Josef Stalin de, bizde hacca gitmenin henüz yasak olduğu tek partili dönemimizde, güya dinî özgürlüğe ne kadar taraftar olduğunu ispatlamak için, hacca gidişi serbest bırakıp, şu kadar kişinin hacca gönderilmesi ile yaptığı reklam ve propaganda ile, sayısı milyonlara bâliğ masum insanların kanını heder eden müthiş zulmünü örtbas etmek istemişti.

Üstad Hazretleri, konuya Emirdağ Lâhikası’nda şöylece dikkat edilmesini ister: “...bütün edyan-ı semaviyeyi inkâr eden ve şark-ı şimalîdeki şimdiki dehşetli hükûmetin teşviki ile kesretle içindeki müslümanları hacca gönderip âlem-i İslâm nazarında dinsizliğini ve inat ve adâvetini bırakmak tarzında güya Kur’an’ı inkâr edemiyor ve azametine karşı bir nevi teslimiyet ve dehalet tarzında buradakilerden daha ziyade Kur’an’ı ehemmiyetli biliyorum diye bu noktada onlar benden daha geri düşüyorlar ki benim kadar hacı gönderemiyor demesine mukabil; buradakiler dahi mâşâallah tam müsaade ettikleri halde ve böyle siyasî propaganda edildiği bir zamanda...”

Putin daha öncesinde de, Ukrayna’daki işgali meşru göstermek amacıyla, tarihte yaşamış, şu Haçlı Savaşları’nı başlatan şu Papa Urban’a benzetilen ve “Kutsal Savaş” kavramının öncüsü Rus Patrik Kirill ile görüşmüş, millî bir proje kapsamında onun şu destek ve de onayını almayı başarmıştı.

Şu tarih “ tekerrür” mü ediyor yine ne!?...

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kültürel kuraklaşma kapıda

    Termometreler 38 dereceyi gösterecek

    Demokrasiden uzaklaştıkça ekonomi daralıyor

    En düşük emekli maaşı asgarî ücrete eşitlenmeli

    İktidar kaşıkla veriyor, bankalar kepçeyle alıyor

    Yardıma muhtaç hane sayısı 1 milyon arttı

    Artık yerli hastalara bakmıyorlar

    İran, İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi askıya aldı

    Hacılar, Medine'de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i -Aleyhissalatu Vesselam- selamlıyor

    Almanya: Fransa'nın istikrarını tehlikede

    Taksiciler en çok bu konularda şikayet edildi

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Bir ayda 55 kişi boğularak öldü

    Fransa'daki protestolar İsviçre'ye de sıçradı

    Bir facia daha: Kanarya Adaları'na giden bottaki 51 düzensiz göçmen öldü

    ABD, İsrail'e 25 adet F-35 savaş uçağı satacak

    Kurban Bayramı tatilinde 17 bin 774 trafik kazası meydana geldi

    Paris'teki Şanzelize Caddesi'nden turistler dahil herkes tahliye edildi

    Sudan’daki çatışmalar Bayram günlerinde de durmadı

    En Çok Okunanlar

    Orhan Ali YILMAZ

    Putin’in şu Kur’ân sevgisi...
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban bağışları için teşekkürler
    Abdil YILDIRIM

    Mukaddes yolun mutlu yolcuları -2
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sorumluluklarımız var
    M. Said ZEKİ

    Yavaşla ve tazele ümitlerini!
    Mehmet KARA

    Gençleri bekleyen büyük tehlike
    M. Latif SALİHOĞLU

    Koca çınarın son iki sultanı
    Süleyman KÖSMENE

    Sevap kazanma hissi ne zaman tehlike olur?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Uhuvvet ruhu ve şahs-ı mânevî

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.