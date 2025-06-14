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14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Uyarlama senaryo

Ali BEYKOZ
14 Haziran 2025, Cumartesi
Uyarlama senaryo; bir romanın, bir hikâyenin veya bir tiyatro oyununun film haline dönüştürülmesi için senaryonun yazılmasıdır.

Birçok kişi hazır bir kitabın senaryosunu yazmanın kolay olduğunu zanneder, bu aslında senaryo yazarının kendi hikâyesini senaryo haline getirmesinden daha güç bir iştir.

Beğenerek okuduğum birçok romanın filmlerini yarım bıraktığım bir gerçektir. “Monte Kristo Kontu” romanı sürükleyicidir. Filmlerini ise seyredemedim, çekilmiş farklı filmlerin hepsini yarım bıraktım. Sefiller roman olarak klasikler arasındadır, filmleri aynı etkiyi yapmıyor.

Roman ile film arasındaki en önemli fark, roman yazılırken bir kişinin okuyacağı düşüncesi vardır yazarda... Her bir okur için ayrı ayrı yazar... Film ise çok kişinin aynı anda seyrettiği bir etkinliktir. İnsanlar kulaklıkla cep telefonunda bir film seyrederken ki tepkisi farklı, sinema salonunda seyrederken ki farklıdır. Tek başına seyrederken komik bir sahne için gülümser, ama aynı sahneye sinemada kahkaha ile gülebilir. Kitap kapalıdır. Film kendini ilân eder.    

Bizim hedefimiz; Kur’ân-ı Kerim’in mesajlarını içinde barındıran, Üstadın ve talebelerinin hayatlarından kesitler yer alan kısa ve uzun filmler de yapmak.. Üstadın hayatının filme alınması bu açıdan kolay görülüyor. Her şey hazır, doğruda çekim yapın diyorlar. Nikola Nikolaviç ile geçen hadise güzel etkileyici. Bu olayın geçtiği yıllar 1916 yılının sonrası... Bu sahneyi çekebilmek için öncelikle o yılların Rus asker ve komutan kostümlerini bulmak gerekiyor… Aynı şekilde esirlerin kıyafetleri... İki kişi ile çekilmeyecek bu sahne, en az yüz esiri oynayacak oyuncu ve yeteri kadar asker...

Bu sıralar “İstikamet Şehidi Binbaşı Asım” senaryosu üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda o kadar az bilgimiz var ki... O tek bilgi senaryoyu bir yere götürmüyor. Bilinen kişilere, bilinmeyen kişileri ekleyerek senaryoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Filmde çatışma olması gerekiyor, bu çatışmayı oluşturmaya çalışıyoruz.

Uyarlama senaryonun en büyük çıkmazı burada... Orijinal hatırayı bozmadan filmin içine çatışmaları, ek karakterleri yerleştirerek düzgün bir sonuca gitmek...  Bu konuya ilerdeki günlerde devam edelim inşallah...

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