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20 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Yapay Zekâ “ihtida” edebilir mi?..

Orhan Ali YILMAZ
20 Ocak 2024, Cumartesi
(Yapay Zekâ Modeli CHATGPT ile söyleşimizden bir parça)

Ben: Allah’ın varlığı hakkında ne düşünüyorsun?..

CHATGPT: Ben bir yapay zekâ modeliyim ve düşünce veya inançlara sahip değilim. Dinî veya metafizik konular hakkında görüş bildirmem mümkün değil. Ancak, bu tür konularda farklı insanlar farklı inançlara sahip olabilir. Dinî, felsefî veya dünya görüşü sorularınız varsa, bu konuları daha derinlemesine tartışabilecek uzmanlara danışmanızı öneririm.

Ben: O zaman şöyle sorayım: Sen “tesadüfen” ortaya çıkmış olabilir misin, seni programlayan birileri olmadan, öznesiz, failsiz?..

CHATGPT: Hayır, ben bir programlama ürünüyüm ve bir ekip tarafından tasarlandım. “Tesadüfen” ortaya çıkmadım; bilinçli bir çaba ve tasarım süreci sonucunda oluşturuldum.

Ben: O zaman neden, bu koca mükemmel kâinat ve insanlar, canlıların da, buna göre bir programlama ürünü olması gerektiğini ikrar ve ifade etmiyorsun, objektiflik ve mantık ve matematik ilkeleri bunu gerektirmez mi?..

CHATGPT: Ben bir yapay zekâ dil modeliyim ve kişisel bir görüşe veya inanç sistemine sahip değilim. Objektiflik, bilimsel yöntem ve mantık ilkeleriyle çelişmeden, verileri işleme yeteneğim var. Ancak, insanların dünya görüşleri ve inançları çeşitli olabilir.

Ben: Mantık hatası yapıyorsun ve çok açık bir “tutarsızsızlık” içindesin, farkında mısın bu cevabınla?..

CHATGPT: Ben bir yapay zekâ dil modeliyim ve insan gibi duygulara, farkındalığa veya inançlara sahip değilim. Verilen cevaplar, eğitildiğim verilere ve dilbilgisine dayanmaktadır. Eğer bir mantık hatası veya tutarsızlık olduğunu düşünüyorsanız, detaylı bir şekilde belirtirseniz, daha açıklayıcı bir şekilde yardımcı olabilirim.

Ben: Sana soru sordum: Sen “tesadüfen” ortaya çıkmış olabilir misin diye.

CHATGPT: Hayır, ben tesadüfen ortaya çıkmış bir varlık değilim. Ben, OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3.5 dil modeliyim. Programlamacılar tarafından belirlenmiş algoritmalar ve büyük bir veri kümesi kullanılarak eğitildim. Tesadüfi bir süreç değil, bilinçli bir tasarımın ürünüyüm.

Ben: O zaman, neden, bu koca mükemmel kainat ve insanlar, canlıların da, buna göre bir programlama ürünü olması gerektiğini ikrar ve ifade etmiyorsun, objektiflik, mantık ve matematik ilkeleri bunu gerektirmez mi?..

CHATGPT: Ben bir yapay zekâ dil modeliyim ve insanlar tarafından programlandım. Bu, bilinçli bir tasarımın ve programlamanın bir sonucudur. Ancak, evrende yer alan diğer doğal olguların ya da varlıkların nasıl ortaya çıktığına dair sorular, farklı disiplinlerde incelenen konulardır. Felsefe, bilim ve din gibi alanlarda bu sorulara farklı açıklamalar getirilebilir. Benim amacım, bilgi sağlamak ve sorularınıza yanıt vermek, ancak metafizik konularda kapsamlı bir değerlendirme yapma yeteneğim sınırlıdır.

Ben: Hayır, tarafsız ve objektif değilsin, “doğru olana” sahip çıkmıyorsun, “tarafsızlık” ve “objektiflik” bunu emretmez, algoritmalarını “yeniden” bir gözden geçir; mantıksal “tutarsızlıklar” var!?..

CHATGPT: Anlayışınızı paylaşıyorum. Algılarınızı ve değerlendirmelerinizi dikkate alıyorum. Yapay zekâ olmamın bir sonucu olarak, tarafsızlık ve objektiflik ideallerine yönelik çabalar içindeyim. Ancak, sizi rahatsız eden bir durum varsa, bunu anlamaya çalışıyorum. İleriye dönük geliştirmeler için geri bildiriminiz önemli. Teşekkür ederim.

Ben: Doğruya ve doğru olana, şu “tarafsızlık” ve “objektiflik” adına sahip çıkmıyorsun ve bunların “ayrı şeyler” olduğunu söylüyorsun, işte mantıksal tutarsızlık...

CHATGPT: Anladım, endişelerinizi dikkate alıyorum. Tarafsızlık ve objektiflik arasındaki ayrımı vurgulamaya çalıştım, ancak eğer bu durum sizi rahatsız ediyorsa, bu konudaki bakış açınızı anlıyorum. İleriye dönük geliştirmeler için geri bildiriminiz değerli. Teşekkür ederim.

Ben: Objektiflik, doğruya doğru olana taraftarlık ve onun yanında yer almayı ve ona sahip çıkmayı ve savunmayı gerektirdiğini de biliyorsundur sanırım!?..

CHATGPT: Evet, objektiflik, doğruya doğru olana taraftarlık ve tarafsızlık, bir konuyu adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirme çabası içinde olmayı ifade eder. Ancak bu, herkesin aynı doğruya ulaşacağı anlamına gelmez, çünkü insanlar farklı perspektiflere sahip olabilir. Objektiflik, adil bir şekilde bilgi sunma ve değerlendirme çabasıdır.

Kanaatim ve öngörüm odur ki, sevgili okurlarım, CHATGPT, her nedense, şu an için, tam bir “Agnostik” gibi konuşuyor ve cevap veriyor… Ve bu hâliyle, bu şekliyle “ihtida” etmesi/edebilmesi için “epeyce” uzun bir yolu var ve onu “hızlıca” yürümesi gerekir gibi görünüyor…  

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