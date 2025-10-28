"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Bediüzzaman’a göre özel sektör mü, devlet sektörü mü?

Mustafa Güreldi
28 Ekim 2025, Salı
Cumhuriyetin başından itibaren devlet eliyle katı bir devletçilik icra edilmiştir. Ayakkabıdan şekere kadar devlet eliyle yapılmıştır. Uzun seneler de böyle devam etmiştir. Özel sektöre de herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Dış dünyada ise, Avrupa ve Amerika’da genelde özel sektör önde olmuş devlet sektörü de kısmen varolmuştur. Doğu Bloku ülkeleri dediğimiz Rusya ve Çin’de ise katı bir devlet sektörü hâkim olmuş. Özel sektör yok denecek kadar sönük kalmıştır.

Bediüzzaman Hazretleri bunları görüp bildiği için "birisi necis [pis] birisi ences [daha pis] tahir-i mutlak [temiz ve pak olan] desatir-i İslâmiyettir [İslâmiyetin prensipleri]" demiştir. Yani birisi ifrat birisi tefrit vasat [orta] olan ise İslâmiyetin prensipleridir, diye ifade etmiştir.

Yaşanan ve gelinen nokta da görülmüştür ki, devlet sektörü verimsiz, hantal, kabiliyetlerin inkişafına engel, performansı düşüktür. Özel sektör ise, daha iyi, verimli, performansı yüksektir. Ama çalışanların hakkını tam gözetmemektedir. Aşırı hırs ve zararlı rekabetten dolayı da toplumda dengelerin bozulmasına, huzursuzlukların artmasına sebep olmaktadır.

Bunun için fıtratın gereği, kabiliyetleri inkişaf ettiren, verimi yükselten, hırsı ve tamahı dizginleyen, başkasının varlığına ve devamına saygılı olan özel sektörün desteklenmesi, teşviki, ikamesi esastır. Ama idare ve güvenlik elbette devlet sektörünün elinde olmalıdır. Sağlık ve eğitimde de kısmen devlet sektörü olabilir. Ama ana tema olarak özel sektör esas olmalıdır.

Bugün gelinen noktada devlet bu çizgide olmalıdır. Daha sıkı ve kararlı bu çizgi devam etmelidir. Akıl için yol birdir. Bazı katı yersiz ve mesnetsiz ısrarlarımızdan vazgeçip komuoyunu da iyi aydınlatıp mümkünse siyasî partilerin arasında da bu konuda bir konsensüs oluşturup yola devam edilmelidir.

Okunma Sayısı: 44
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu - Bazı binalar yıkıldı

    İsrailli Milletvekili Cassif dünyayı uyardı: Gazze'ye çok geç kaldınız, Batı Şeria için erken harekete geçin!

    Vergide adaletsizlik artacak

    Gıda fiyatları 65 aydır artıyor

    İsrail Gazze’de yeni silâhlar denedi

    Çin'den ABD'ye "Güney Çin Denizi" tepkisi

    ABD'ye ait 1 uçak ve 1 helikopter 30 dakika arayla düştü

    Gazze’deki Mısır Komitesi: Ağır iş makineleri ve ekipmanlar enkaz kaldırma için Gazze'de

    Arjantin seçimlerini Milei liderliğindeki iktidar partisi kazandı

    Çanakkale-Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

    İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ "siyasal casusluk" soruşturmasında tutuklandı

    Özel: Önce Erdoğan’a ve bakanlarına sorun

    Gazze’nin yönetimi Filistin Devleti otoritesi altında olmalı

    Doğal gaz faturalarında yeni dönem

    İcra daireleri doldu taştı

    PKK hani silâh bırakacaktı?

    Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, 4. turda AKP'li İbrahim Akın seçildi

    Ekonomi şahlanıyormuş!

    İsrail, atıklarını da Gazze Şeridi'ne boşaltıyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.