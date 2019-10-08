GENÇ YORUM

* “Şöyle ara sıra kendimizle baş başa kalalım ki kendimizi bulalım; elimizden hemen çıkacak şeylerin peşine düşmenin gerçek bir düşüş olduğunun farkına varalım!” (Ali Hakkoymaz)

* “Parçada kalıp bütünü görebilmek uzun, tehlikeli ve eksik bir süreçtir; bütünden parçayı görmekse kesin, kısa ve kolay bir yoldur. İslâm’ın bu yüzden biricik ve birinci farkı tevhid bakışıdır. İlmin de metodolojisi budur. ‘Ma’rifet’ denilen hakikat-i ilim de bu sistemi kullanır. Tahkik ve tahkikî îman da bu şekilde ilerleyebilir... Bunu gerçekleştiren kişiye ‘ârif’ denir, bu yöntemin adı da ‘irfan mesleği’dir. / Kâinatta ve fıtratta zorluk yoktur, dinde zorluk ve zorlama yoktur. Îmanda kolaylık, küfürde zorluk ve muhâl vardır. Kalp kolaylaştırır, nefis zorlaştırır; akıl şeriata teslim olursa kolaylaşır, kendine kaldıkça zorlaşır...” (Caner Kut)

* “‘Olacak mı, olmayacak mı?..’ diye düşünmeden, sadece elinden geleni yapan insan başarıya daha kolay ulaşır—motivasyonu yüksektir...” (Handenur Yaşar)

* “(...)Sebeplerin yaratılmasının—bir diğer—hikmeti, insanların hakız şikâyetlerinin ve bâtıl itirazlarının sonsuz adalet sahibi Allah’a gitmemesi içindir. / Sonuç olarak, sebeplerin yaratılmasında, düşünen bir akıl için nice hikmetler yerleştirilmiştir. İnsana düşen, sebeplerin üzerine konan Cenab-ı Hakk’ın varlık ve birlik mühürlerini okumak, Allah’a îman ve ibadet etmektir.” (Muhammed Gündoğan)

* “Modern zamanlara yaklaştıkça din ilimleri için ‘ilim,’ modern fen ilimlerini ifade etmek için ‘bilim’ kelimesinin kullanımı dikkat çekmektedir. (...)Müslüman zihin algısında ne zaman ki ‘bilim’ denilerek kastedilen fen ve teknoloji dinî ilimlerle ayrı bir şekilde tasavvur edilmeye başlanmış, o vakit asıl gerileme ortaya çıkmıştır! (...) Müslümanların dinî ilimler ile ‘bilim’ denilen fen ilimlerini farklı dünyalara ait olarak görmeme[ler]i gerekir...” (Nesibe Ersoylu)

* “Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin kâğıdın/kitabın kokusu, kalemin mürekkebinin değeri değişmezmiş/azalmazmış—parmaklardan kaleme akan hissiyatlarmış...” (Şüheda Kale)

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BİZİM AİLE

* “(...)Bir çocuğu diğer çocuklarla kıyaslamak doğru olmayan bir tutum olacaktır. / Çocuklar verilen sözleri asla unutmazlar! (...) Unutmayın ki çocuklar, anne-babalarının aynasıdırlar...” (Banu Arslan)

* “(...)Hâl-i hazırda kullanılan, Müslüman topluma uygun bir [gıda] mevzuatımız yok. Bu da zaten tüketicinin güvenini kıran bir durum... Hâl böyleyken şüpheli tüketime neden daha çok ma’ruz kalalım ki! Mes’ele ‘özü korumak, daha az endüstriyel gıda tüketmek.’ Elinize aldığınız her bir gıda maddesi için ‘Bunu almam ne kadar gerekli?’ diye düşündüğünüz zaman göreceksiniz ki alış-verişiniz daha bilinçli ve abur cuburdan giderek noksan olacak...” (Nurcanan Akbaş Aydın)

* “Davranışın değişmesinde karşı tarafın sağlıklı bir biçimde sorumluluk alıp hatasını düzeltebilmesi için, kendimizi daha iyi ifade etmeyi öğrenmeli ve yaptığı hataya rağmen hâlâ sevildiğinin bilinmesini sağlamalıyız.” (Sinem Çavuş)

* “Feminizmin doğduğu Batı dünyasında ‘fıtrata dönüş’ yaşanırken kimi Müslümanların onların beğenmeyip geri döndüğü yola ‘İslâmî feminizm’ hevesiyle koşması neden! Bize düşen vazife, ‘doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu yaşamaya gayret etmek’tir; öyle değil mi?..” (Yasemin Güleçyüz)

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Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Eylül 2019 tarihli sayılarından derlenmiştir.