“Kadının yeri evidir; uçan kuş, yuvasına dönmeli!”

BİZİM AİLE

* Çocuk, insan olarak geliştiği hâlde, tabiî olarak olumsuz duygu ve durumları da yaşadığı hâlde, her daim şefkatini koruyabilmeyi ebeveyninden görüyor. (Ayşenur Aydoğdu-Akten)

* Şiddet çoğunlukla “öğrenilen” bir davranıştır ve çocuğun etrafında sürekli var olması durumunda çocuğun bütün hayatında varlığını sürdürmeye devam eder! (Banu Arslan)

* Vücudumuz “sağlıklı kalmak” üzere programlanmıştır. Yaratıcımızın “Kuddüs” ismi gereği bedenimiz, tanzif (temizlenme) emri işleyişine göre hareket ediyor. Bedenin bütün hücreleri “bozuk olanı kaldır; yabancıyı yakala, ortadan kaldır ve intizam dâhilinde tut” emri gereğince çalışıyor... (Dolunay Coşkun)

* “Şiddet” kavramı gibi bilinçaltında “darp, cebir, acı, sıkıntı” [vb.] olumsuz şeyleri çağrıştıran kelime yerine “sevgi, saygı, kardeşlik, huzur” gibi kavramların toplumu ilgilendiren bütün canlıları kategorize etmeden sık sık gündeme getirilmesi, her birimizin bilinçaltında daha olumlu verilerin oluşmasını sağlayacaktır. (Kenan Taştan)

* Çalışmak mecburiyetindeki annelerin mecburiyetlerinin azaltılarak yuvasına teşvik edici programlar aile yapısı açısından daha sağlıklı olur. Onlara [yönelik] “uzaktan çalışmak, mesai saatini esnek kılmak, proje esaslı istihdam ve fıtratlarına yakın işlerde çalıştırmak” gibi daha isabetli ve bütünleştirici, aslî vasfa teşvik edici uygulamalar olmalıdır. / Her ne yaparsak yapalım, esasında kadının yeri evidir ve ev ise huzurun kaynadığı mekândır. Bu mânâyı ihya etmek hedef olmalıdır. Uçan kuş, yuvasına dönmelidir! (Mehmet Çetin)

* Egzersiz, düzenli ve tekrarlı vücut hareketlerini ihtiva eder. (...) Egzersizin yokluğu ve düşük fizikî uygunluk seviyesi, hastalık ve erken ölümler için çok önemli bir risk faktörüdür—unutmayalım ve sağlığımız için “hareket”e geçelim! (Merve Or)

* Zamanımızın büyük problemlerinden olan “bağımlılıklar”ın arka plânında, “insanların yaralarına bakmaktan kaçınmaları, acıyla yüzleşmek istememeleri ya da ‘alkış zamanıdır’ deyip haz peşinde koşmaları” gibi dinamikler bulunmaktadır. (Şeyma Coşkun)

GENÇ YORUM

* Allah bize, bu kâinatın, kıyamet koparken ne olacağının cevabını İbrahim Sûresi 48. âyette şöyle veriyor: / “Bir gün gelecek yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek.” / Demek ki Dünya yok olmayacak, demek ki Dünya başka bir dünyaya tebdil edilecek—aynı şekilde âdeta sonsuzluğu temsil eden koca kâinat da tebdil olacak... (Bahri Tayran)

* Mümkün olduğunca ortak değerlere ve İslâm’ın ortak yönlerine yönelen Nurculuğun, bu sebeple farklı bir kıyafeti, imajı ve giyim tarzı yoktur. Nurculuk için önemli olan, İslâm’ın müsaade ettiği sınırlar içerisinde şık giyinmek ve toplum hayatında antipatiye sebep olacak şekilde sivrilmeyecek bir kıyafeti benimsemek olmuştur. (Bilal Said Parlakoğlu)

* Önünü arkasını hiç düşünmeden, karşınızdaki kişi size fikrinizi sormadığı sürece söylediğiniz her söz, hiç farkına varmasanız da o insanda üstesinden gelmesi zor sıkıntılara sebep olabilir! Fikriniz sorulduğunda da bir şey söylemeden önce kendinize şu soruyu sorun: / “Bunu söylemeye gerçekten hakkım var mı?..” (Feyzanur Elif Mutlu)

* İktisat “kasıt” kökünden geliyor; yani iktisat hakikatine yakınlaşmak niyetinde olan insanın maddî ve mânevî kaynakları kullanırken bir kastının bulunması gerekiyor. “İşlediği fiilde, yemesinde içmesinde, gezmesinde, almasında vermesinde” O’nun kastını aramasıyla iktisat gerçekleşiyor. (Nuriye Sultan Kostak)

Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Kasım 2020 tarihli sayılarından derlenmiştir.