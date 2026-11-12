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12 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İyi güzel de bunları kim uygulayacak?

Faruk ÇAKIR
12 Kasım 2026, Perşembe
Görev süresi 22 Aralık 2026’da dolacak olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (AFSÜ) Gazi Turgut Aslan Konferans Salonu’nda düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde, gençlerin vizyonunu dinlemenin, yarınlara dair besledikleri umut ve heyecanlarına ortak olmanın geleceğe olan inancını tazelediğini söylemiş.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, güçlü bir anayasal düzenin farklı düşüncelere, inançlara ve hayat  tarzlarına sahip bireylerin barış ve huzur içinde birlikte yaşamasının teminatı olduğunu da söylemiş. Özkaya ayrıca üniversitelerde sorgulayan, araştıran, üreten ve topluma yön veren zihinlerin yetiştiğini dile getirmiş.

Özkaya, konuşmasını şöyle sürdürmüş: “Kamu gücünün keyfîliğe kaçmasını önlemek, iktidarı hukukla sınırlandırmak ve insan onurunu korumak anayasal düzenin aslî varlık sebebidir. Güçlü bir anayasal düzen, farklı düşüncelere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip bireylerin barış ve huzur içinde birlikte yaşamasının teminatıdır. Toplumun her kesimi, ancak hukukun koruyucu şemsiyesi altında kendisini güvende hisseder. Dolayısıyla anayasa, hepimizin ortak kaderini şekillendiren, insan onurunu merkeze alan bir toplumsal mutabakat metnidir.”

AYM Başkanı Özkaya, gençlere tavsiyelerde bulunurken de şöyle konuşmuş: “Hangi mesleği seçerseniz seçin, bu ülkenin geleceğine yön verme imkânına sahip olacaksınız. Bunun için öncelikle kendinizi bugünden itibaren en nitelikli şekilde yetiştirmeniz gerekiyor. Üniversite yılları, insanın bilgi birikimini geliştirdiği, dünyayı tanıdığı, farklı düşüncelerle karşılaştığı ve kendi kişiliğini inşa ettiği çok kıymetli bir dönemdir. Bu yılları iyi değerlendirmenizi özellikle tavsiye ediyorum. İşte bu sebeple siz gençlere ilk tavsiyem, merak duygunuzu ve öğrenme tutkunuzu her daim diri tutmanızdır. Sıralarda anlatılanlarla yetinmeyin, araştırın, farklı disiplinlerin kapısını çalın, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyin. Meslek hayatınız boyunca öğrenmeye, araştırmaya ve kendinizi geliştirmeye devam edin.” (AA, 9 Kasım 2026)

Kamu gücünün keyfîliğe kaçmaması, iktidarı hukukla sınırlandırmak, insan onurunu korumak için gayret, farklı düşüncelerin barış içinde yaşama talebi, gençlere yapılan tavsiyeler; hepsi değerli. Toplumun her kesiminin ancak hukukun koruyucu şemsiyesi altıda kendisini güvende hissedeceği de yüzde yüz doğru bir tespit. 

İyi, güzel, hoş da bu güzel tavsiyeleri kim hayata geçirecek? Bilinen bu doğruları hayata geçirmeyenleri kim ikaz edecek? Kim “hukuka uymayan idarecileri” uyaracak, ikaz edecek ve hukuka uymaya çağıracak? 

“Bizi bu güzel havalar terletti” demeye devam mı edeceğiz?

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