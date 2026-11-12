"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

“Mavi Vatan” kaybediliyor!

Cevher İLHAN
12 Kasım 2026, Perşembe
Yoğun gündemin karmaşasında Türkiye’nin “Mavi Vatan” meselesi “yandaş medya”nın çarpık karartmalarıyla yine karambole getirildi.

Vakıa şu ki Ankara’dakilerin bütününü “Trump’ın torbası”na koydukları “şahsîleştirilmiş dış politika” kayıplarıyla kalınmadı. Öncelikle ilk AKP iktidarında, “Türk tipi tek kişilik yönetim”de, Yunanistan’ın 2004’ten Ege Denizi’nde Türkiye’nin dibindeki stratejik “gayr-ı askerî statü”deki 21 adaya bayrak dikip asker yığarak silâhlandırmasına hep seyirci kalındı. İskeleler, kulübeler, kiliseler kurarak, sivilleri yerleştirerek Yunan komutanlarla politikacıların turlar atıp demeçler vermesi fiilî işgaline netice alıcı diplomatik tavır konul(a)madı.

İktidar mahfillerinden her defasında “millî menfaatlerden taviz verilmeyecek!” taahhütleri verildi. Lâkin Yunanistan nezdinde, uluslararası zeminlerde Akdeniz’den Ege’ye, gün aşırı Türk Bayraklı ticaret gemilerinin vurulduğu Karadeniz’e uzanan 462 bin kilometrekarelik deniz sahasında Türkiye’nin egemenlik haklarının korunmasının gereği yapılmadı.

Keza Türkiye’nin “savaş sebebi” sayacağını bildirdiği Yunanistan’ın karasularını 6 milden 12 mile kademeli çıkarma şımarıklığına etkili dış politika yürütülmedi.

İÇ POLİTİKADA SU-İ İSTİMAL

“Mavi Vatan”da büyük kırılma, Amerikan şirketlerinin başını çektiği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın İsrail’in yanısıra Müslüman kıyı ülkeleri Mısır ve Lübnan’la Doğu Akdeniz’de oluşturduğu konsorsiyumla tetiklendi.

ABD’nin desteğiyle kurulan “münhasır ekonomik bölge”yle “petrol ve doğalgaz arama ve sondaj cephesi” işbirliğiyle KKTC ile Türkiye, Doğu Akdeniz’de devre dışı bırakıldı. Kıbrıs Adasının kıta sahanlığı ihlâl edildi.

Türkiye’yi arama ve sondaj çalışmalarından dışlayan emrivakiye karşı iktidardakiler istismar siyasetiyle kaldılar. “Strateji”den yoksun hamasetli “yerlilik-millîlik” nutuklarıyla “Mavi Vatan”ı da iç politikada su-i istimalle hep kamuoyunu oyaladılar.

Seçim meydanlarında “râbia” işareti yapan partili Cumhurbaşkanı, Mısır Devlet Başkanı Sisi için “darbeci katille asla görüşmem ve aynı masaya oturmam!” restini çekti. 2019’daki İstanbul Belediyesi seçimlerinde -muhalefetin adayı İmamoğlu’nu kasıtla- “Pazar günü Sisi’yi mi seçeceksiniz yoksa (partisinin adayı) B. Yıldırım’ı mı?” tahkirinde bulundu.

Ardından da “kardeşim” deyip kucaklaşarak aynı masaya oturduğu Sisi’yle “barışmak” uğruna Türkiye’ye güvenip gelen İhvan’ın ileri gelenlerinin, sığınan mensuplarının önemli bir kısmının sessizce “sınır dışı” edilmesi, İsrail’e karşı Filistin halkının hakkını savunan televizyonlarının kapatılması vebâline girildi...

TÜRKİYE “MAVİ VATAN”DAN ÇEKİLDİ!

Gerçi Kasım 2019’da imzalanıp geçtiğimiz ay yenilenen “Türkiye - Libya Deniz Anlaşması”yla iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki “münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırları” yeniden belirlendi. İki ülke arasında 18.6 deniz mili uzunluğunda bir deniz sınırı hattıyla Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne kapatmasına karşı bir “hukukî koridor” oluşturuldu. Ancak konunun uzmanı diplomatlar, büyük kaybın telâfi edilmediğine dikkat çekiyorlar.

Ankara’dakilerin Doğu Akdeniz’deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini çekmekle, arama faaliyetlerinin durdurmakla Türkiye’nin resmen “Mavi Vatan”dan çekildiğini belirtiyorlar. Bu yüzden bazı emekli diplomatların ihbarıyla ABD baskısıyla Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj yap(a)mayan Türkiye’nin “Mavi Vatan Tatbikatı” Yunanistan’ın itirazıyla iptal ediliyor, yayımlanan “Ege’de seyir duyurusu”ndan vazgeçiliyor!

En üst düzeyde halka karşı “Akdeniz’deki stratejik enerji kaynaklarından, “egemenlik mücadelesinden geri adım atılmayacak!” nutuklarına rağmen “Mavi Vatan”dan sürekli geri adımlar atıldı. Barbaros ve Oruç Reis gemilerinden, refakat edecek donanma unsurlarından söz edilmiyor.

Sonuçta iktidar mahfillerince “vizyonlu dış politika” algı propagandasının aksine, Türkiye “otoriter rejim”de “Mavi Vatan”ı kaybediyor.    

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Netanyahu’da büyük panik

    Elif Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu yüzden “fon vurgunu” diyemiyor

    ABD Senatosu'nda Gazze'ye yardım çıkışı: “İsrail derhal izin vermeli”

    “Ev genci”nde AB lideriyiz

    Fon faturası millete kesildi

    Prof. Dr. Özatay: İlacı yanlış yerde aramayalım

    ‘Kumar’dan rekor vergi beklentisi! - Bu nasıl bağımlılıkla mücadele?

    İş cinayetlerini kim durduracak?

    İHA’yı, SİHA’yı çıkar sanayi yerinde sayıyor

    Kuvvetli yağış bekleniyor - 11 şehir için sarı kodlu uyarı!

    ABD’nin Müslüman Senatörü Sayed’den Bakan Hegseth’e: "İran Savaşını Kötü Yönettin"

    Cidde’de Hac hazırlıkları masaya yatırıldı

    İran'dan ABD ve İsrail’e sert uyarı!

    Kedi sobayı devirdi, ev kül oldu

    "Arakanlı mültecilerin dönüşü için sorumluluk alın"

    İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı!

    İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

    ABD-Los Angeles'ta bir araç kalabalığın arasına daldı: 3 kişi öldü

    İsrail'in saldırısında Gazzelilerin çadırları da küle döndü: ''Hiçbir şey yok! Nereye gideyim? Vallahi artık yoruldum''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Elif Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu yüzden “fon vurgunu” diyemiyor
    Genel

    İş cinayetlerini kim durduracak?
    Genel

    Prof. Dr. Özatay: İlacı yanlış yerde aramayalım
    Genel

    ABD Senatosu'nda Gazze'ye yardım çıkışı: “İsrail derhal izin vermeli”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fon faturası millete kesildi
    Genel

    ‘Kumar’dan rekor vergi beklentisi! - Bu nasıl bağımlılıkla mücadele?
    Genel

    Netanyahu’da büyük panik
    Genel

    “Ev genci”nde AB lideriyiz
    Genel

    İHA’yı, SİHA’yı çıkar sanayi yerinde sayıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.