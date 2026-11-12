"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İdarecilikte vakar ile tevazu sınırı

Abdurrahman TAN
12 Kasım 2026, Perşembe
Bediüzzaman Said Nursî, sosyal hayatın ve yönetim felsefesinin en ince dengelerinden birini şu çarpıcı tespitle özetler: “Bir ulü’l-emrin makamındaki ciddiyeti vakar, mahviyeti zilliyettir. Hânesinde ciddiyeti kibir, mahviyeti tevazudur.”1

Bu hikmetli ifade; bir yöneticinin, liderin veya yetki sahibi bir kimsenin hem kamusal alandaki görev bilincini hem de özel hayatındaki ahlâkî duruşunu muazzam bir teraziye koyar. Bu ölçü, asırlar öncesinden Kur’ân-ı Kerîm’in adalet ve idare anlayışıyla ve Peygamber Efendimizin (asm) Sünnet-i Seniyesiyle birebir örtüşen cihanşümul bir yönetim ahlâkıdır.

Günümüz dünyasında makam hırsının, ego savaşlarının ve liderlik krizlerinin tavan yaptığı bir dönemde, bu sözün manasına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç vardır. İslâm literatüründe “ulü’l-emir”, toplumun işlerini yürüten, idare eden ve sorumluluk taşıyan yetkili kimseler anlamına gelir. Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şerifler, bu makamın bir imtiyaz değil, ağır bir emanet ve hizmet vesilesi olduğunu hatırlatır. Bir idarecinin görevinin icap ettiği sorumluluk gereği makamında ciddiyet sahibi olması, o makamın vakarını koruması; adaletin tesisi, devletin haysiyeti ve nizamın sağlanması için elzemdir. Buradaki ciddiyet kibir değil, işine duyulan saygı ve sorumluluk bilincidir. Eğer bir idareci, makamında alçakgönüllülük ve tevazu kisvesi altında bir otorite boşluğu oluşturursa, bu durum zafiyete ve hakların çiğnenmesine yol açabilir. Dolayısıyla makamda vakur olmak, o makamın şanındandır.

Buna mukabil, insan yetki cüppesini çıkardığı, evine ve ailesinin arasına döndüğü an iş değişir. Peygamber Efendimiz (asm) devlet başkanı ve komutan olmasına rağmen evinde ailesinin işlerine yardım eder, ayakkabısını onarır, söküğünü dikerdi. İdareci, evine gittiğinde hâlâ makam odasındaki o resmi ve resmî ciddiyeti sürdürürse bu kibir olur; ev halkına karşı alçakgönüllü, yumuşak huylu ve mütevazı olması ise erdemin ta kendisidir.

Bugün modern dünyada karşılaştığımız en büyük açmazlardan biri, rollerin birbirine karışmasıdır. Kimi idareciler veya yetki sahipleri, taşıdıkları makamın gücünü evlerine ve sosyal çevrelerine taşıyarak en yakınlarına karşı dahi tepeden bakan birer kibir abidesine dönüşürler. Oysa evin içinde sergilenen ciddiyet kibirdir, soğukluktur ve aile bağlarını zedeler. Diğer taraftan, bazı yöneticiler de kamusal alandaki iş ciddiyetini ve idarî disiplini terk ederek laçka bir tavır sergilerler. Makamın gerektirdiği vakarı samimiyet kılıfıyla laçkalaştırdıklarında ise ortaya liyakatsizlik çıkar. Oysa hakikî bir lider; makamında ciddiyeti ve devlet vakarını kuşanarak işini en iyi şekilde yapmalı, evine ve sıradan hayatına döndüğünde ise o resmiyeti kapıda bırakıp mütevazı ve samimî bir insan olabilmelidir.

Netice itibarıyla makamlar geçici, ahlâkî duruş ise bâkîdir. Hakikî bir şahsiyet, nerede vakur nerede mütevazı olunacağını bilmekle mümkündür.

Dipnot:

1- ESDE, Sünuhat, s. 335.

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Netanyahu’da büyük panik

    Elif Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu yüzden “fon vurgunu” diyemiyor

    ABD Senatosu'nda Gazze'ye yardım çıkışı: “İsrail derhal izin vermeli”

    “Ev genci”nde AB lideriyiz

    Fon faturası millete kesildi

    Prof. Dr. Özatay: İlacı yanlış yerde aramayalım

    ‘Kumar’dan rekor vergi beklentisi! - Bu nasıl bağımlılıkla mücadele?

    İş cinayetlerini kim durduracak?

    İHA’yı, SİHA’yı çıkar sanayi yerinde sayıyor

    Kuvvetli yağış bekleniyor - 11 şehir için sarı kodlu uyarı!

    ABD’nin Müslüman Senatörü Sayed’den Bakan Hegseth’e: "İran Savaşını Kötü Yönettin"

    Cidde’de Hac hazırlıkları masaya yatırıldı

    İran'dan ABD ve İsrail’e sert uyarı!

    Kedi sobayı devirdi, ev kül oldu

    "Arakanlı mültecilerin dönüşü için sorumluluk alın"

    İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı!

    İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

    ABD-Los Angeles'ta bir araç kalabalığın arasına daldı: 3 kişi öldü

    İsrail'in saldırısında Gazzelilerin çadırları da küle döndü: ''Hiçbir şey yok! Nereye gideyim? Vallahi artık yoruldum''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Elif Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu yüzden “fon vurgunu” diyemiyor
    Genel

    İş cinayetlerini kim durduracak?
    Genel

    Prof. Dr. Özatay: İlacı yanlış yerde aramayalım
    Genel

    ABD Senatosu'nda Gazze'ye yardım çıkışı: “İsrail derhal izin vermeli”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fon faturası millete kesildi
    Genel

    ‘Kumar’dan rekor vergi beklentisi! - Bu nasıl bağımlılıkla mücadele?
    Genel

    Netanyahu’da büyük panik
    Genel

    “Ev genci”nde AB lideriyiz
    Genel

    İHA’yı, SİHA’yı çıkar sanayi yerinde sayıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.