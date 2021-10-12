“Konformizmin en büyük ürünü ölüm korkusunu çoğaltmaktır!”

GENÇ YORUM

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* Kitap size bir şey vermiyorsa çok şey alıyordur; en azından—yani çoğundan—vaktinizi çalıyordur. (...) Kendini, kâinatı, kitabı okumadıktan sonra okumak dört duvar olursa “dert duvar” olur, sert duvar olur o duvarlar! (Ali Hakkoymaz)

* Her hâlde “konformizm”in en büyük ürünü cesâreti azaltıp ölüm korkusunu çoğaltmaktır! “İktisat” anlayışını bu yüzden olsa gerek Bediüzzaman, hayatının merkezine koymuştur... (Caner Kut)

* Soru sormak, sorunun cevabını merak etmek birçok şeyin başlangıcıdır(...). (Fethiye Akay)

* “Takyon,” ışık hızından milyonlarca daha hızlı hareket eden, eksi kütleli, diğer adıyla soyut kütleli bir antimaddedir. (...) Şimdilik takyonlar tamâmen teorik parçacıklardır ve matematik olarak teoride vardır. Şu âna kadar bunları gözlemlemek başarılamamıştır. İçinde yaşadığımız dört boyutlu (zaman dâhil) kâinatımızın yapı taşları nasıl atomlar ise, diğer boyutların yapı taşları da takyonlardır. (...)Takyonlar başka boyutları, yâni “melekleri, ruhları ve benzer varlıkları” ifâde ettiğine göre, Kur’ân bazında takyonların hızı, ışık hızından 18 bin 250 bin defa daha büyüktür... (M. Fahri Utkan)

* Kitaplar bakışımızı etkileyen gözlüklerdir. İyi bir kitap “bakışımızı” netleştirdiği gibi, kötü kitap ise “bakışımızı, zihnimizi, kalbimizi” bulanıklaştırır. (M. Said Zeki)

* (...)Okumamak “zihni çalıştırmamak” demek olduğundan nörolojik ve psikiyatrik birçok bozukluğa kapı aralamaktır. (Mustafa Gönüllü)

* Araştırmayı, sağlam kaynakları okumayı alışkanlık hâline getirmemiz gerekiyor. (...)Öğrenmek istediğiniz bilginin işin uzmanından ya da üniversite araştırmalarının sonucu olup olmadığından emin olmalısınız. (Şebnem Zengin)

* Hem kalabalıklar içindeyken hem de tek başınayken yalnızlık hissetmemiz, birkaç tanıdığımızla berâberken yalnızlık hissetmemizden daha muhtemeldir! (Şükrü Kalı)

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Not: Yukarıdaki tesbitler derginin Haziran 2021 tarihli sayısından derlenmiştir.