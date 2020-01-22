Ve işte 2019’da “Yeni Asya’mız”da yazıp çizenler... (2)

(Geçen haftadan devam)

* Kadir Akbaş, Kâzım Güleçyüz, Kübra Örnek, Kübra Ünüvar, Kübranur Çakıroğlu. (5)

* “Lüteb Tiğiy,” Lütfiye Kef. (2)

* M. Ali Kaya, M. Fahri Utkan, M. Lâtif Salihoğlu, M. Okur, M. Ragıp Doğan, M. Said Bayraklılar, M. Said Zeki, Mehmet Aynacı, Mehmet Boyacıoğlu, Mehmet Coşkun, Mehmet Çetin, Mehmet Enes Sever, Mehmet Erbaş, Mehmet Fırat, Mehmet Kara, Mehmet Kovancı, Mehmet Örnek, Mehmet Özkan, Mehmet Şerif Akay, Mehtap Yıldırım Yükselten, Meral Demirdöğmez, Mert Gönenli, Merve İriyarı, Mikâil Yaprak, Misbah Eratillâ, “Mistır Arnıld Ücretsizöğretir,” Muhammed Yusuf Akbaş, Muhammet Örtlek, Murat Öztürk, Mustafa Avcu (Ceyhunî), Mustafa Eren Bozoklu, Mustafa Gengeç, Mustafa Göknur, Mustafa Gönüllü, Mustafa Oral, Mustafa Özbek, Mustafa Öztürkçü, Mustafa Savaş Biter, Mustafa Yalçın, Muzaffer Boruzan, Muzaffer Karahisar, Mü’mine Güneş, Müşerref Ünal. (43)

* N. Kübra Görentaş, Naci Tepir, Nâdir Nâzik, Nebi Alyakut, Nejat Eren, Nihâl Balcı, Nurefşan Taş, Nurenda Yaşar, Nuri Mannas, Nurseda Yaşar. (10)

* Oğuzhan Usta, Orhan Doğan, Orhan Güler, Osman Gökmen, Osman Karahasanoğlu, Osman Koyuncu, Osman Yetim, Osman Yiğit, Osman Zengin. (9)

* Ömer Alan, Ömer Faruk Özaydın, Ömer Örtlek, Özden Atukeren, Özgür Öztürk. (5)

* Raşit Yücel, Recep Bozdağ, Rifat Okyay, Rukiye Anar, Rumeysa Kaplan, Rüstem Garzanlı. (6)

* Sabahattin Boyacı, Sabri Önsoyluoğlu, Sadettin Önal, Sâdık Yolcu, Said Okur, Said Yüksekdağ, Satı Kaya, Sebahattin Yaşar, Selâhattin Konyalıoğlu, Serdar Ahlatçı, Serdar Bilik, Serhat Selimoğlu, Sertaç Lüser, Servet Bilgin, Sevde Yeni, Seyhan Şentürk, Sibel Güzel, Simya Aslan, Sinan Özden, Songül Arslan, Süleyman Alıç, Süleyman Bilen, Süleyman Kösmene, Süleyman Yılmaz, Sümeyye Okuyan, Süreyyanur İşler, Şadiye Şeyma Erkoç, Şemsettin Çakır, Şevki Çiftçi, Şeyda Sultan Zengin, Şüheda Kale, Şükrü Bulut, Şükrü Kalı. (33)

* Tahir Zübeyir Ceylân, Tuba Çelik, Tuğba Çolak, Tuncay Hamdi, Turhan Celkan. (5)

* Ülker Yılmaz Caba. (1)

* Yasemin Güleçyüz, Yasemin Yaşar, Yasin Aydın, Yasir Özer, Yılmaz Tokdemir. (5)

* Z. Güngör Uslu, Zafer Akıncı, Zekeriyya Kocalan, Zeynep Çakır, Zeynep Nurbahar, Zeynep Yağcılar, Ziya Tokmak, Zübeyir Ergenekon, Zübeyir Seyda Okay, Züleyha Aydın Kaba... (10)

Toplam 265 imza!

Fakat—maalesef—2018, hattâ 2017 senelerine nazaran mühim bir azalış mevzubahis. Şöyle ki 2017’de 309 olan rakam 2018’de 346’ya yükselmişti. Şu hâlde, 2018’de “zirve yapan” umumî yekûn, 2019’da “dibe vurmuş” görünüyor...

Şüphesiz bunda başlıca âmiller, gazetemizin 29 Temmuz 2019 tarihinden itibaren dört sayfa azalışla 12 sayfaya düşmesi ve bilhassa yeni imzaların daha çok göründüğü “Elif”in “ilâve”den “sayfa”ya dön(üş)mesi olsa gerektir.

Aslında bu rakam—emektar “yazı işleri ekibi”nin ferâseti ve fevkalâde gayreti olmasa—daha da düşebilirmiş! Zira hepimizin bildiği üzere, 12 sayfada dahi kesilmeyen “yazı yağmuru”nda “ekonomi” ve “dünya” gibi sayfalarda sayfa muhtevalarıyla örtüşmeyen kimi yazılara da mecburiyeten yer açıldı.

“Dışarıdan” bir göze “tuhaf” gelebilir, ancak aralarında bu satırların yazarının da bulunduğu biz okuyucular için bu hâl “Yeni Asya” gibi hakikî bir “fikir gazetesi” için o kadar da anlaşılmayacak bir şey değil—hattâ tam tersine çok iyi bir şey!

İnşallah sıkıntılar tez vakitte biter ve yeniden 16 sayfaya kavuşuruz vesselâm...