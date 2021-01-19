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19 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Ve işte 2020’de “Yeni Asya’mız”da yazıp çizenler...

19 Ocak 2021, Salı
Bir sene daha bitti ve köşemizin—yıllara yayılan—bir diğer “serî” çalışmasına geldi sıra: “‘Yeni Asya’mızda yazıp çizenler...”

Dört yıldır arka arkaya “sene başlarında” verdiğimiz bu mini istatistikî bilgiler kendi çapında gelenekselleşti gibi! 

“Merak” bu ya(!),gazetemizya da aramızdan birisi 5 veya 10 yıllık periyotlarla bu imzaları derleyip toparlar mı acaba? 

Böyle bir “derleme” olursa dikkat çeker her hâlde... Belki bu periyotlarda “bin”li sayılarla karşılaşır ve “Vay be kimler gelmiş, kimler ‘gitmiş!’” deriz...

Neyse... 

Ma’lûmunuz, en kısa ifadesiyle “‘Yeni Asya’ yazar-çizer ailesi”ne her sene yeni “katılımlar,” bu arada—maalesef—aileden “ayrılıklar” da oluyor! Ekseriyet bakımından “gönülden/gönüllüce” icra edilen bir işte bu tür hareketlenmeler tabiî elbette. Hem ayrılıklar da “insanî” gerekçelere dayanıyordur: Hastalık veya hususî işlerin kesafeti veya mahrumiyet (bilgisayar, internet yokluğu vs.) yüzünden yazamama, yazma isteksizliği veya korkusu! 

Ve işte “o an” geldi, 2020’nin “yazar-şair-çizer...” listesi huzurlarınızda (alfabetik sırayla): 

* Abdil Yıldırım, Abdullah Şahin, Abdurrahman Aydın, Abdurrahman Ceylân, Abdülbâkî Çimiç, Âdil Özbakır, Adnan Nâcir, Adnan Şimşek, Ahmet Battal, Ahmet Cemil Çökren, Ahmet Çakıl, Ahmet Çam, Ahmet Demir, Ahmet Demirdöğmez, Ahmet Ölçer, Ahmet Özdemir, Ahmet Şâmil, Ahmet Uçar, Ali Akpınar, Ali Ataç, Ali Ferşadoğlu, Ali Hakkoymaz, Ali Rıza Aydın, Ali Sait İbiş, Ali Serdar Beykoz, Ali Sinoğlu, Ali Şahin, Ali Vapurlu, Âsuman Kocaman, Atillâ Yılmaz, Aylâ Garzanlı-Ağrak, Ayşenur Yıldırım, Aytekin Coşkun. (33)

* Bayram Aslan, Behlül Semerci, Bilâl Said Parlakoğlu, Bülent Biçer, Büşranur Önal-Özdemir, Büşranur Önal-Yıldırım. (6)

* Cahit Özpınar, Caner Ergün, Cemal Çakır, Cemil Said Demirdöğmez, Cenap Özkara, Cenk Çalık, Cevat Çakır, Cevdet Özdemir, Cevher İlhan, “Ceyhunî,” Cihan Cambaz, Cihat Erdoğ.(12)

* “Çedile Hanım,” Çetin Acar. (2)

* Davut Şahin, Demirhan Kadıoğlu, Dolunay Coşkun, Durmuş Ali İnci. (4)

* Ecemnur Demir, Elif Şahinyılmaz, Emin Cenan Coşkun, Emin Fırat, Emine Alkış, Enes Ensâri, Erdal Odabaş, Erdoğan Çelebi, Erkam Yıldırım, Erol Sarı. (10)

* Faruk Çakır, Fatih Yargı, Fatih Yokuş, Fazilet Kırmızı, Feridun Yüce, “Ferşî Turabî,” Fethiye Akay, Feyza Ertem, Feyzi Ceylân, Feyzullah Ergün, Fikret Yüksel. (11)

* Güzide Sopyan.(1)

* H. Muharrem Okur, Hakan Durak, Halenur Kurun, Halil Elitok, Halil Kartal, Hanefi Örnek, Harun Cemre, Hasan Güneş, Hasan Koç, Hasan Özgenç, Hasan Şen (İzmir), Hasan Şen (Trabzon), Hasret Aslan, Hatice Durak, Hatice Sevde, Havva Akkanat, Havva Küçük-Konur, Hediye Ballıkaya, Hüseyin Çetinsoy, Hüseyin Gültekin, Hüseyin Kıymık, Hüseyin Şahinoğlu, Hüseyin Topuz, Hüsnü Şahit. (24)

* İ. Seyda Durgun, İbrahim Ersoylu, İbrahim Özdabak, İbrahim Özdemir, İhsan Yıldırım, İlimdar Kaya, İlknur Maraş-Çalık, İnci Karaman, İrem Bayraklılar, İrem Demir, İrfan Süleymanoğlu. (11)

* Kâzım Güleçyüz, Kemal Yıldız, Kübrâ Kılıç, Kübrâ Örnek-Korkmaz, Kübrâ Ünüvar. (5)

(Devam edecek)

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