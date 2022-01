Ve işte 2021’de “Yeni Asya’mız”da yazıp çizenler... (2)

(Geçen haftadan devam)

M. Ali Kaya, M. Fahri Utkan, M. İsmail Tezer, M. Latif Salihoğlu, M. Said Zeki, Mahmut Cemal Çakır, Mehmet Alakuş, Mehmet Altan, Mehmet Âsıf Işık, Mehmet Aynacı, Mehmet Boyacıoğlu, Mehmet Cebe, Mehmet Çetin, Mehmet Erbaş, Mehmet Fırat, Mehmet Kara, Mehmet Kovancı, Mehmet Pekel, Mehmet Soydan, Mehmet Tikici, Mehmet Yüce, Mehtap Yıldırım-Yükselten, Meral Demirdöğmez, Mert Gönenli, Merve İriyarı, Meslihan Çetin, Mesut Kösebaşkan, Mevlüt Çetin, Mikâil Yaprak, Mine Arslan, Misbah Eratilla, Muammer Polat, Muhammed Nur Sungur, Muhammed Yusuf Akbaş, Muhammet Örtlek, Muhsin Bozkurt, Mustafa Avcu, Mustafa Balıkçı, Mustafa Eren Bozoklu, Mustafa Gengeç, Mustafa Göknur, Mustafa Gönüllü, Mustafa Nutku, Mustafa Öztürkçü, Mustafa Said Ergün, Mustafa Yaykal, Muzaffer Karahisar. (47)

* Nâci Tepir, Nahit Topaloğlu, Nazmiye Keseli, Nejat Eren, Nejdet Pehlivan, Nimet Ortakaş, Nurbânu Şen, Nurefşan Ceylân, Nurenda Yaşar-Coşkun, Nuri Mannas, Nurten Keskin-Yanmaz, Nurullah Özen. (12)

* Oğuz Yiğiter, Orhan Alagöz, Orhan Ali Yılmaz, Orhan Güler, Osman Güneş, Osman Koyuncu, Osman Yiğit, Osman Zengin, Ozan Kaya. (9)

* Ömer Eren Alparslan, Ömer Faruk Özaydın, Ömer Önbaş, Ömer Örtlek, Özgür Demirtaş, Özgür Özcan. (6)

* Pembegül Abla. (1)

* Ra’fet Özcan, Ramazan Aydın, Ramazan Çakır, Ramazan Çalışan, Ramazan Gevrek, Raşit Yücel, Ravza Demir, Recep Bozdağ, Recep Ziftci, Refik Koyu, Rifat Okyay, Rojmin Hatice Alakuş, Rukiye Anar, Rüstem Garzanlı. (14)

* Sabahattin Boyacı, Sadettin Önal, Safa Okay, Said Ali Ortakaş, Said Yetim, Said Yüksekdağ, Salih Sütçüoğlu, Salih Taşpınar, Sebahattin Yaşar, Selâhaddin Yaşar, Sertaç Lüser, Servet Sönmez, Sıddık Ünalan, Sinan Özden, Süleyman Alıç, Süleyman Kösmene, Süleyman Mavigöz, Süleyman Yaprak, Süleyman Yılmaz. (19)

* Şemsettin Çakır, Şeyma Özdemir, Şeymanur Cihan, Şeymanur Çimen, Şeymanur Nart, Şükran Cevheri, Şükrü Bulut. (7)

* Talha İlhan, Talip Çiçek, Tarık Ünal, Tevfik Boz, Tuncay Hamdi, Tuncay Veis, Turhan Celkan. (7)

* Ümmiye İlhan, Ümmü Gülsüm Ateş. (2)

* Yasemin Güleçyüz, Yasemin Yaşar, Yâsir Özer, Yaşar Avcı, Yaşar Olgun, Yüksel Özbey. (6)

* Zafer Akıncı, Zafer Karlı, Zehra Yıldız, Zehranur Yıldız, Zeki Şimşek, Zeynep Çakır, Zeynep Kurun, Zeynep Polat, Zeynep Toprak, Zeynepnur Yalabık. (10)

Toplam 270 imza!

Hatırla(t)mak gerekirse imza sayıları 2017’de 309, 2018’de 346, 2019’da 265 ve 2020’de de 233 idi. Anlaşılıyor ki 2020’ye göre 2021’de sayısal bazda ciddî bir “toparlanma” mevcut. Bunu şundan diyoruz:

2019’un ortalarında gazetemizin sayfa sayısı 20’den 16’ya, gazete içinde verilse de “Elif” ilâvesi “ek” konumundan “sayfa” mevkiine düşmüştü. Demek ki 2019’da—büyük ihtimalle “sayfa azlığı”ndan—düşmeye başlayan “imza” sayısı 2020’de “dib”i bulmuş...

Fakat gerek “ana gazete”de gerekse “Elif”te sayfa azalışının 2019’un son beş ayını kapsadığını düşünürsek 2021’deki imza sayısı oransal olarak 2019’u da geçiyor gibi.

Sadede gelirsek, evvelen “yazı işleri”mizi, sâniyen “Yeni Asya’mız”ı yalnız bırakmayan yazarlarımızı üstün gayretlerinden ötürü tebrik ederiz!