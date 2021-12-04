Faiz üzerine

Faiz kelimesinin eş anlamlısı riba ve faide kelimesidir. Arapçada F.V.Z kökünden gelir, mana olarak kazanç, kurtuluş veya helâk olma manasındadır. Bizim ekonomik manada kullandığımız faiz kelimesi Arapça’da bu manada kullanılmıyor. Kur’ân, hadis ve bütün temel dini kitaplarda, faiz yerine ‘riba’ kelimesi kullanılıyor.

Riba, mana olarak kabaran kısım demektir. Bugün bazı Araplar, dinen yasak ve emek vermeden, para ile para kazanmak demek olan faiz ve riba kelimeleri yerine, hile-i şer’iye yaparak fayda kelimesini kullanıyorlar. Bu kelime faydalanılan şey manasına geldiği gibi, kök olarak ölüm manasına da geliyor. Riba kelimesi de kabarmak manasına geldiğinden dolayı, gerçek ve tabiî bir manayı çağrıştırıyor. Çünkü kabaran şey, daha sonra çürür ve ölür.

Tıp ilminde kanser, vücudun pazı kısımlarında veya organlarında bulunan hücreler düzensiz olarak bölünür ve çoğalır, o kısımda kabarma olur. Vücut o bölünen ve kabaran hücreleri besleyemediğinden o kabaran yerde ur oluşur, çürüme ve ölüm başlar.

Hükümet yirmi yıla yakın Türkiye’yi idare ediyor. AKP’yi kuranlar ve ona oy verenler genelde dindar kesimdir ve bu kesim faize karşıdırlar. Şu bir gerçektir ki AKP iktidarda olduğu 2006 ile 2019 yılları arasında içten ve dışarıdan aldığı faizli paralarla geçici bir ekonomik refah ve gelişmişlik dönemi sağladı. Ekonominin temel mantığı, ürettiğin ürünleri satıp zenginleşirsin, AKP ise eski hükümetlerce yapılanları satarak ve faizli para alarak ekonomiyi düzeltmeye çalıştı. Bir kişi evini ve yerlerini bankalara ipotek vererek aldığı borç paralarla belli bir süre için ev halkını refah içinde yaşatırsa bu aile reisi için iyi bir aiye babası denir mi? Demokratik ülkelerde iş bölümü yani meşveret sistemi vardır. Bir kişinin yanılması ve yanlış yapması mümkündür. Fakat topluluk birlikte aldığı kararlarda yanılma çok daha az olur. Sayın Cumhurbaşkanı, ey millet yetkiyi bu kardeşinize verin bakın ülkeyi nereden nereye getireceğim, faizi ne hale sokacağım dedi ve halk da yetki verdi.

Halk kelimesi Arapça halaka kökünden gelir. Mana olarak şekil verme demektir. Halk tabakasının düşünce sisteminin sabit bir şekli olduğu ve değiştirilmesi zor olduğu için bu topluluk kesimine halk deniyor. İlim tabakası soyut, halk tabakası ise somut (maddî) düşünür. Halk tabakası maalesef aklı ile gördüklerine göre değil de gözü ile gördüklerine göre hüküm veriyor, özgürlük hürriyet ve adalet gibi soyut değerleri tam kavrayamıyor.

Şu anda hükümet faizi 19’dan 16’ya oradan da daha aşağıya çekmek istiyor ve faiz haramdır kötüdür diyor. Faizin iyisi kötüsü olmaz, 1 gr pislik de kötüdür 1 kilosu da kötüdür. Zengin ülkelerde faiz sıfır, bazı ülkelerde ise negatiftir. Faiz kötü idi niçin yirmi yıl beklendi? Devlet bütün ihale ve bağlantılarını dövize göre ayarladı. Halkın biriktirdiği kefen parası ile mi ülke kalkınacak?