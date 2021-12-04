"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Faiz üzerine

Osman KOYUNCU
04 Aralık 2021, Cumartesi
Faiz kelimesinin eş anlamlısı riba ve faide kelimesidir. Arapçada F.V.Z kökünden gelir, mana olarak kazanç, kurtuluş veya helâk olma manasındadır. Bizim ekonomik manada kullandığımız faiz kelimesi Arapça’da bu manada kullanılmıyor. Kur’ân, hadis ve bütün temel dini kitaplarda, faiz yerine ‘riba’ kelimesi kullanılıyor.

Riba, mana olarak kabaran kısım demektir. Bugün bazı Araplar, dinen yasak ve emek vermeden, para ile para kazanmak demek olan faiz ve riba kelimeleri yerine, hile-i şer’iye yaparak fayda kelimesini kullanıyorlar. Bu kelime faydalanılan şey manasına geldiği gibi, kök olarak ölüm manasına da geliyor. Riba kelimesi de kabarmak manasına geldiğinden dolayı, gerçek ve tabiî bir manayı çağrıştırıyor. Çünkü kabaran şey, daha sonra çürür ve ölür.

Tıp ilminde kanser, vücudun pazı kısımlarında veya organlarında bulunan hücreler düzensiz olarak bölünür ve çoğalır, o kısımda kabarma olur. Vücut o bölünen ve kabaran hücreleri besleyemediğinden o kabaran yerde ur oluşur, çürüme ve ölüm başlar.

Hükümet yirmi yıla yakın Türkiye’yi idare ediyor. AKP’yi kuranlar ve ona oy verenler genelde dindar kesimdir ve bu kesim faize karşıdırlar. Şu bir gerçektir ki AKP iktidarda olduğu 2006 ile 2019 yılları arasında içten ve dışarıdan aldığı faizli paralarla geçici bir ekonomik refah ve gelişmişlik dönemi sağladı. Ekonominin temel mantığı, ürettiğin ürünleri satıp zenginleşirsin, AKP ise eski hükümetlerce yapılanları satarak ve faizli para alarak ekonomiyi düzeltmeye çalıştı. Bir kişi evini ve yerlerini bankalara ipotek vererek aldığı borç paralarla belli bir süre için ev halkını refah içinde yaşatırsa bu aile reisi için iyi bir aiye babası denir mi? Demokratik ülkelerde iş bölümü yani meşveret sistemi vardır. Bir kişinin yanılması ve yanlış yapması mümkündür. Fakat topluluk birlikte aldığı kararlarda yanılma çok daha az olur. Sayın Cumhurbaşkanı, ey millet yetkiyi bu kardeşinize verin bakın ülkeyi nereden nereye getireceğim, faizi ne hale sokacağım dedi ve halk da yetki verdi.

Halk kelimesi Arapça halaka kökünden gelir. Mana olarak şekil verme demektir. Halk tabakasının düşünce sisteminin sabit bir şekli olduğu ve değiştirilmesi zor olduğu için bu topluluk kesimine halk deniyor. İlim tabakası soyut, halk tabakası ise somut (maddî) düşünür. Halk tabakası maalesef aklı ile gördüklerine göre değil de gözü ile gördüklerine göre hüküm veriyor, özgürlük hürriyet ve adalet gibi soyut değerleri tam kavrayamıyor. 

Şu anda hükümet faizi 19’dan 16’ya oradan da daha aşağıya çekmek istiyor ve faiz haramdır kötüdür diyor. Faizin iyisi kötüsü olmaz, 1 gr pislik de kötüdür 1 kilosu da kötüdür. Zengin ülkelerde faiz sıfır, bazı ülkelerde ise negatiftir. Faiz kötü idi niçin yirmi yıl beklendi? Devlet bütün ihale ve bağlantılarını dövize göre ayarladı. Halkın biriktirdiği kefen parası ile mi ülke kalkınacak?

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çarşı pazar TÜİK’i yalanlıyor

    "Asgari ücret 4 bin 978 lira olmalıdır"

    "Milyonların sofrasından ekmeğini çalıyorlar"

    OHAL Komisyonu AYM’nin kararını tanımadı

    Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 495 yeni vaka daha

    İsrail yine yıktı

    Yeni Asya Bursa Kitap Fuarı'nda

    "Rusya, sınırda 94 bin askerle saldırı hazırlığında"

    Tunceli'de bir askerimiz şehit oldu

    Fransa BAE'ye 80 adet savaş uçağı sattı

    "Yeni varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil"

    Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına doğrudan müdahale

    Avrupa Konseyi, Türkiye için resmi bildirimde bulundu

    Kasım ayı enflasyonu açıklandı

    Kılıçdaroğlu: TÜİK bir saray kurumu haline dönüşmüştür

    Krize Bakan dayanmıyor

    Afganlar için sınırları açık tutun

    Bu yönetmelik geri çekilmeli

    383 dolardan 231 dolara düştü

    AİHM’e direnen hakimlere tazminat davası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yürek yakan bir hukuk faciası
    Ahmet BATTAL

    Bunun adı çöküştür
    Ali FERŞADOĞLU

    “Müvâzenesiz mîzansız olan çok aldanır”
    Genel

    "Yaşadıklarımı yazıyorum"
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Çarşı pazar TÜİK’i yalanlıyor
    Rüstem GARZANLI

    Ömür sür’atle geçiyor, yolculuk da çok kısa
    Faruk ÇAKIR

    Bu rakamlara kim inanır?
    Yasemin YAŞAR

    “Risale-i Nurlar, Bediüzzaman Hazretleri’nin insanlığa hitabesidir”
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    “Bilirsiniz ve biliniz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.