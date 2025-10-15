"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Bayrak dalgalanmaya devam ediyor

H. Muharrem OKUR
15 Ekim 2025, Çarşamba
H. MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

Hafta sonu İzmir’de bir kitap fuarı serüveni daha başlayacak inşâallah. Malûmunuz son yıllarda “cemaat” kavramı üzerinden yürütülen bir tahrip programı çerçevesinde pek çok olumsuz algı empoze edilmeye çalışıldı.

Bu algı operasyonlarından elbette dinî yayıncılık çatısı altında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar da ister istemez etkilendi. Artan ekonomik yükler ve baş edilemeyen masraflar neticesinde birçok dinî grup fuarlarda bulunmamaya başladı. Tam da böyle bir süreçte fuarda Üstadımızın resmi ile birlikte bulunan Risale-i Nurlar hakkında “Dünya bu eserleri okuyor. Ya siz?” sloganını içeren pankartımızla ziyaretçilerin karşısına çıktık. Stantlarımız bu bayrağı dalgalandırmaya devam ettiğimizin bir nişânesi oldu. İnsanlar çocuklarıyla beraber Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ve Külliyatın resminin bulunduğu stant dekorumuzun önünde fotoğraflar çektirdiler. İzmir’de bu bayrağın dalgalandığını gördüklerinde bizlere teşekkürlerini de eksik etmediler. Bunlar geçtiğimiz yıllarda müşahede ettiğimiz genel hususlardan.

17-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek yeni fuar döneminde de çok güzel hizmetlere vesile olunacağı beklentisindeyiz. Kıymetli bir ekip çalışmalarını sürdürüyor. Standda sadece durmak ve satış olursa ilgilenmek dışında Yeni Asya gazetemizin, dergilerimizin, kitap ve kitapçıkların, çeşitli broşürlerin dağıtımı yapılıp hemen her kesimden insan ile iletişime geçiliyor. Bu insanlardan bazıları daha sonra merkez dershanemize geliyorlar ve Risale-i Nur derslerimize katılıyorlar. Hanımlar mabeyninde de aynı gelişmeler mevcut. Ayrıca bu fuara özel, sponsorların da desteğiyle herkesin Risale-i Nurları okuyabilmesi için Külliyat başta olmak üzere Bediüzzaman Beşlemesi gibi eserlerde yüzde kırka yakın bir indirim de yapılacak inşâallah.

Dünyamızın ve toplumumuzun girdiği maddî-manevî çıkmazlara karşı herkes bir nefes arayışında. Bu arayışta, kitap fuarları gibi ortamlarda ruhlar hakikatlere normalden daha ziyade açık oluyorlar. Dolayısıyla bu zemin iyi değerlendirilip, arayış içindeki ruhlara âb-ı hayat hükmündeki Nurlar ulaştırılmalı. Herkesi fuarlara desteğe davet ederek uzun yıllardır fedakârca bu hizmetleri yürüten kardeşlerimizi şimdiden tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz.

