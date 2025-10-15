"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kanun-u fıtrat

M. Fahri UTKAN
15 Ekim 2025, Çarşamba
Fıtrat kelimesi “yarmak, ikiye ayırmak; yaratmak, icat etmek” manalarına gelen fatr kökünden isim olup “yaratılış, belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluş” anlamında kullanılır.

İlk yaratılış, bir bakıma mutlak yokluğun yarılarak içinden varlığın çıkması şeklinde telakki edildiğinden fıtrat kelimesiyle ifade edilmiştir. Buna göre fıtrat ilk yaratılış anında varlık türlerinin temel yapısını, karakterini ve henüz dış tesirlerden etkilenmemiş olan ilk durumlarını belirtir (İbni Abdülber, XVIII, 57 vd.; Lisânü’l-Arab, “ftr” md.; Tâcü’l-arûs, “ftr” md.). 

Fıtrat, İslâm literatüründe üzerine yoğun anlamlar yüklenen Kur'ân ve Sünnet kaynaklı bir kavramdır. Yaratılışın özünü, usûl ve esaslarını ifade etmek için fıtrat kavramı kullanıldığı gibi her bir varlığın yaratılıştan getirdiği ortalama maddî ve manevî varlığını ifade etmek için de fıtrat kavramı kullanılır.

Üstad Bediüzzaman da Hakikat Çekirdekleri’nde fıtratı şu şekilde tarif ediyor:  “Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelân-ı nümüvv der: ‘Ben sümbülleneceğim, meyve vereceğim.’ Doğru söyler. Yumurtada bir meyelân-ı hayat var. Der: ‘Piliç olacağım.’ Biiznillâh olur, doğru söyler. Bir avuç su, meyelân-ı incimad ile der: ‘Fazla yer tutacağım.’ Metin demir onu yalan çıkaramaz; sözünün doğruluğu demiri parçalar. Şu meyelânlar, iradeden gelen evâmir-i tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir.” 

Bu açıklamalardan anladığımız kadarıyla ‘fıtrat’ Cenab-ı Hakk’ın her yarattığı cins-nev için ayrı bir özellikle-fıtratla yaratmıştır. Üstad bir önceki hakikat çekirdeğinde ise:  “Fıtrat-ı zîşuur [şuurlu yaratılış] olan vicdandaki incizap [çekilme] ve cezbe [kendinden geçme], bir hakikat-i cazibedarın[asıl ve esasıyla çekici olan hakikat] bir  cezbesiyledir.” demektedir.

Fıtrat kanunu ise, şu sual ve cevapta açıklığa kavuşturulmuştur: 

Tenkitkârâne bir suale cevaptır. “Ehl-i dünya tarafından deniliyor ki: ‘Sen neden bize küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Bizden şiddetli şekva edip “Bana zulmediyorsunuz” diyorsun. Hâlbuki bizim bir prensibimiz var, bu asrın muktezası olarak hususî düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz. […] Sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvaya ve küsmeye hakkın yoktur.’ ”

Bu soruya karşı Üstad Bediüzzaman: “Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. Madem kanun-i fıtrata tatbik-i harekete mecburiyet var; elbette fıtrat-ı beşeriyeyi değiştirmek ve nev-i beşerin hilkatindeki hikmet-i esasiyeyi kaldırmakla mutlak müsavat kanunu tatbik edilebilir. […] Onun için, bütün kuvvetimle adalet-i tamme lehinde, zulüm ve tagallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim. Fakat nev-i beşerin fıtratı ve sırr-ı hikmeti, müsavat-ı mutlaka kanununa zıttır.” (22. Lem’a. İkinci İşaret) 

Yani, sizin yaptıklarınız fıtrata ters hareket etmenizden, benim size karşı davranışım ise Cenab-ı Hak tarafından fıtratıma yerleştirdiği özelliğin gereğidir. Onun için sizinle anlaşamayız. Siz kendi bozulmuş fıtratınızın kanununa göre istibdat yapıp işkencelerle, adaletsizlikle davranıyorsunuz ben de fıtratımdaki latifelerin birleşmesinden oluşan sırat-ı müstakim üzere davranıyorum. Bunun için sizinle bu şartlarda anlaşmamız mümkün değildir.

Okunma Sayısı: 37
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaşın faiz yükü katlandı

    İslâm dünyasının Uygur sessizliği hayal kırıklığı!

    Yurt genelinde serin hava devam edecek

    Cerrahî ve pediatri tehlikede

    Blair iş başında

    Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var

    Ben Gvir yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    "Hapishanedeki işkenceler çocuklarımı bana unutturdu"

    “Bediüzzaman bu ülkenin manevî mimarıdır”
    📷

    Kocaeli Kitap Fuarından izlenimler: Kelimeler, fikirler ve duygular buluştu

    Bediüzzaman Ankara’da yâd edilecek

    Bütçe yama tutmuyor: 2026 yılı bütçesinde de açık öngörülüyor...

    AYM’den Basın İlan Kurumu kararı: İlan ve reklam kesme yetkisi iptal edildi

    Zeytin üretimi durmanın eşiğinde

    İran’ın en köklü gazetelerinden Cumhuri-yi İslâmi: Aksa Tufanı Operasyonu bir hataydı

    Sebilürreşad’dan Bediüzzaman Sempozyumu’na davet

    Bediüzzaman için mevlid okutuldu

    'Trump'ın Gazze planı uygulandığında, Filistin Devleti'nin kurulması lazım'

    Gazze'de barış için imzalar Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde atıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.