Ali Yitik: “Deccal hakkında bilgi verebilir misiniz?

Başımızdaki Bela

Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki, "Deccalın mühim kuvveti Yahudîdir. Yahudîler severek tâbi olurlar."1

Gördünüz mü başımızdaki felaketi? Başımızdaki fitne ve fesadı gördünüz mü?

Biz Müslümanlar bu ahirzamanda bu nedenle bir adım atamıyoruz! Bu nedenle üzerimizde ölü toprağı var bizim! Bu nedenle bizler üçüncü dünya ülkesi gibiyiz hepimiz! Bu bataklıktan çıkmaya çalışıyoruz; ama heyhat! Bataklık bizi içine, kör dehlizlerine doğru çektikçe çekiyor!

İnanın başımızda, Filistin’in başındaki belanın aynısı var bizim. Filistin halkı bitmişse biz rahat mıyız? Biz de bitmişiz! Biz onlardan daha fena durumdayız!

O nedenle Filistin’e bir gram faydamız dokunamıyor! O nedenle o kocaman, akılsız ve budala düşmana “heeeyt! Durun orada” diyemiyoruz!

Buna inanmıyorlar; dirayetliyiz sanıyorlar, güçlüyüz nutukları çekiyorlar, burnumuzdan kıl aldırmıyoruz; ama heyhat! Ama bizim başımız belalı! Bilmiyoruz, inanmıyoruz buna, ama gerçek bu!

Troçki’yi Tanıdınız mı

Bediüzzaman diyor ki:

“Bu rivayetin bir parça tevili Rusya’da çıkmış. Çünkü, her hükûmetin zulmünü gören Yahudîler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile, Yahudî milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın Başkumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin’den sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp bin senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük Deccalın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Ve sair hükûmetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.”

Paragrafı açalım:

1- Bu hadisin bir parça te’vili Rusya’da çıkmıştır. Şöyle ki:

2- Yahudîler tarih boyunca her gittikleri yerde çok zulüm görmüşlerdir. Yahudîler bu yüzden diğer milletlere karşı hep bir intikam duygusu beslemişlerdir. (Meselâ, bir dönem Almanya’da toplandılar. Tefecilik ve diğer hataları yüzünden Almanların tepkilerini çektiler ve Naziler tarafından kamplarda toplanıp gaz odalarında imha edildiler. Bu Nazilerin zulmü idi.)

3- Komünist komitesinin tesisinde mühim rol oynayan ve Yahudî bir ailenin evladı olan Troçki ile yine Yahudî bir aileden olan Lenin, kendilerine bağladıkları Kızıl Ordu ile 1917 Rus ihtilâlini yaptı.

4- Troçki, 1924’te Lenin’in ölümünden sonra Komünist Rus hükümetinin başına geçti. Yahudîlerden büyük destek aldı.

5- Rusyanın bin yıllık geçmişine bir anda sünger çektiler. Rusya’da kurulan ceberut sisteme destek verdiler. Hiçbir dini tanımadılar.

6- Sair hükümetlerde ehemmiyetli sarsıntılar verdiler, karıştırdılar. Dünyayı dinsizliğe sürüklediler.

Ye’cüc ve Mecüc

Ye’cüc ve Me’cüc denilen bozguncu iki kabilenin zuhuru da ahirzamanda olacağı haber verilmiştir. Bu kabileler eski zamanda Asya’yı ve Avrupa’yı kaç defa karışıklığa sürükledikleri gibi, “gelecek zamanlarda dahi dünyayı zîr ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır.”2

Bediüzzaman der ki:

“İhtilâl-i Fransevîde hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüd etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden, aşıladığı fikir, bilâhare bolşevikliğe inkılâp etti. Ve bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan, elbette, ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek.”3

Ye’cüc ve Me’cüc haberinin bir kısmı Komünizm ile çıkmış görünüyor.

