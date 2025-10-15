"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Deccalın mühim kuvveti Yahudîdir

Süleyman KÖSMENE
15 Ekim 2025, Çarşamba
Ali Yitik: “Deccal hakkında bilgi verebilir misiniz?

Başımızdaki Bela

Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki, "Deccalın mühim kuvveti Yahudîdir. Yahudîler severek tâbi olurlar."1

Gördünüz mü başımızdaki felaketi? Başımızdaki fitne ve fesadı gördünüz mü?  

Biz Müslümanlar bu ahirzamanda bu nedenle bir adım atamıyoruz! Bu nedenle üzerimizde ölü toprağı var bizim! Bu nedenle bizler üçüncü dünya ülkesi gibiyiz hepimiz! Bu bataklıktan çıkmaya çalışıyoruz; ama heyhat! Bataklık bizi içine, kör dehlizlerine doğru çektikçe çekiyor!

İnanın başımızda, Filistin’in başındaki belanın aynısı var bizim. Filistin halkı bitmişse biz rahat mıyız? Biz de bitmişiz! Biz onlardan daha fena durumdayız!

O nedenle Filistin’e bir gram faydamız dokunamıyor! O nedenle o kocaman, akılsız ve budala düşmana “heeeyt! Durun orada” diyemiyoruz!  

Buna inanmıyorlar; dirayetliyiz sanıyorlar, güçlüyüz nutukları çekiyorlar, burnumuzdan kıl aldırmıyoruz; ama heyhat! Ama bizim başımız belalı! Bilmiyoruz, inanmıyoruz buna, ama gerçek bu!        

Troçki’yi Tanıdınız mı

Bediüzzaman diyor ki:

“Bu rivayetin bir parça tevili Rusya’da çıkmış. Çünkü, her hükûmetin zulmünü gören Yahudîler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile, Yahudî milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın Başkumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin’den sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp bin senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük Deccalın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Ve sair hükûmetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.”

Paragrafı açalım:

1- Bu hadisin bir parça te’vili Rusya’da çıkmıştır. Şöyle ki:

2- Yahudîler tarih boyunca her gittikleri yerde çok zulüm görmüşlerdir. Yahudîler bu yüzden diğer milletlere karşı hep bir intikam duygusu beslemişlerdir. (Meselâ, bir dönem Almanya’da toplandılar. Tefecilik ve diğer hataları yüzünden Almanların tepkilerini çektiler ve Naziler tarafından kamplarda toplanıp gaz odalarında imha edildiler. Bu Nazilerin zulmü idi.)

3- Komünist komitesinin tesisinde mühim rol oynayan ve Yahudî bir ailenin evladı olan Troçki ile yine Yahudî bir aileden olan Lenin, kendilerine bağladıkları Kızıl Ordu ile 1917 Rus ihtilâlini yaptı. 

4- Troçki, 1924’te Lenin’in ölümünden sonra Komünist Rus hükümetinin başına geçti. Yahudîlerden büyük destek aldı. 

5- Rusyanın bin yıllık geçmişine bir anda sünger çektiler. Rusya’da kurulan ceberut sisteme destek verdiler. Hiçbir dini tanımadılar.

6- Sair hükümetlerde ehemmiyetli sarsıntılar verdiler, karıştırdılar. Dünyayı dinsizliğe sürüklediler.        

Ye’cüc ve Mecüc

Ye’cüc ve Me’cüc denilen bozguncu iki kabilenin zuhuru da ahirzamanda olacağı haber verilmiştir. Bu kabileler eski zamanda Asya’yı ve Avrupa’yı kaç defa karışıklığa sürükledikleri gibi, “gelecek zamanlarda dahi dünyayı zîr ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır.”2

Bediüzzaman der ki:

“İhtilâl-i Fransevîde hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüd etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden, aşıladığı fikir, bilâhare bolşevikliğe inkılâp etti. Ve bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan, elbette, ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek.”3 

Ye’cüc ve Me’cüc haberinin bir kısmı Komünizm ile çıkmış görünüyor.

Dipnotlar:

1- Müslim, Fiten: 124; Müsned, 3:224, 292, 4:216-217.

2- Şualar, s. 620.

3- Age.

Okunma Sayısı: 42
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaşın faiz yükü katlandı

    İslâm dünyasının Uygur sessizliği hayal kırıklığı!

    Yurt genelinde serin hava devam edecek

    Cerrahî ve pediatri tehlikede

    Blair iş başında

    Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var

    Ben Gvir yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    "Hapishanedeki işkenceler çocuklarımı bana unutturdu"

    “Bediüzzaman bu ülkenin manevî mimarıdır”
    📷

    Kocaeli Kitap Fuarından izlenimler: Kelimeler, fikirler ve duygular buluştu

    Bediüzzaman Ankara’da yâd edilecek

    Bütçe yama tutmuyor: 2026 yılı bütçesinde de açık öngörülüyor...

    AYM’den Basın İlan Kurumu kararı: İlan ve reklam kesme yetkisi iptal edildi

    Zeytin üretimi durmanın eşiğinde

    İran’ın en köklü gazetelerinden Cumhuri-yi İslâmi: Aksa Tufanı Operasyonu bir hataydı

    Sebilürreşad’dan Bediüzzaman Sempozyumu’na davet

    Bediüzzaman için mevlid okutuldu

    'Trump'ın Gazze planı uygulandığında, Filistin Devleti'nin kurulması lazım'

    Gazze'de barış için imzalar Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde atıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.