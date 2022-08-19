Başörtülü psikolog olmaz mı?

Onu, birçok kimse, oturaklı, sözü revaçta birisi diye dinlerdi. Ama o, son münâsebetsiz çıkışıyla, kendisi hakkında gösterilen teveccüh ve müsbet görüşleri bir anda aldı götürdü.

“Üstün Dökmen” diye bir zat var, ondan bahsediyoruz. Belki duymayanlar vardır. Bu zat, kendi sahasında bazen güzel konuşmalar yapıyordu. Ama şu son talihsiz konuşması, onu hem batırdı, hem yatırdı.

Bir TV konuşmasında şöyle dedi: “Bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hâkime, savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır.”

Vallahi hoca, hiç kusura bakmayın da, o sizin tezyif etmeye çalıştığınız başörtülülerden, öyle âlâ psikolog ve psikiyatrist olur ki, bunların içinde, sizden ÜSTÜN olanlar bile vardır.

Yahu, ne kadar ayıp bir şey. İnsanın yaptığı işine, mesleğine bakmıyor da, başörtüsüyle uğraşıyor. Sen işine bak! Güzel yapıyor mu yapmıyor mu? O kadar! Gerisi teferruattır. Benim bildiğim, tanıdığım o kadar çok başörtülü tabib, psikiyatrist, psikolog var ki, hastalarına sorun bakalım ne diyecekler?

Biz böyle bir farklılığa taraftar değiliz. Herkes giyim kuşamında serbesttir. Ahlâk hârici olmamak kaydıyla…

Sizin gibi birine yakışmadı bu! Sahibi olduğunuz özel okullarınızda başörtülü talebe var. Ama başörtülü öğretmen yok. Niye?

Yapmayın, etmeyin hoca, psikologlar, moral düzeltici olur. Moral bozucu değil. Siz bu şıkların hangisindesiniz?