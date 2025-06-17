ŞİİR

Bazı Peygamberleri, Rabbim pek çok metheder, Hazret-i Peygambere, bunlar gibi olun der. Ulû-l azm peygamberler, dosdoğru yoldadırlar, Her türlü ezalara, sabır sebattadırlar. Hakka tevekkül eder Allah’a güvenirler, Haktan gelene razı fedakârlık ederler. Daima sabrederek mücahede ederler, Şartlara hiç bakmazlar daim tebliğdedirler. Azimleri kuvvetli sınavları şiddetli, Hakkıyla yapmışlardır tebliğleri lezzetli. Ulû’l-azm peygamberler Kur’ân’da altı tane, Ulû’l-azm unvanını Rabbim verdi hepsine. Muhammed Mustafa’dır ünvanı Habibullah, Âdem Aleyhisselâm ünvanı Safiyullah Nuh Aleyhisselâm’dır ünvanı Neciyullah. Hazret-i İbrahim’dir ünvanı Halilullah. Musa Aleyhisselâm ünvanı Kelimullah. İsa Aleyhisselam ünvanıysa Ruhullah, Ulû’l-azm resullerin ortak özellikleri Tebliğde geri gün yok, hep daima ileri. İlâhî mesajların hepsini tebliğ eder, Öldürülme riskini gözünde büyütmezler. En güçlü en zalime “hak hakikat budur” der, Tebliğde sınır yoktur müsait zemin her yer. Çok şiddetli cefaya katlanırlar her zaman, Vazifeyi terk etmez of, aman demez bir an. Kavminden ayrılmazlar dururlar içlerinde, Durmadan tebliğ eder, vahyi kavimlerinde. Resul geldiği kavme bedduada bulunmaz, Hep ıslahları için dualarda naz niyaz. Her türlü sıkıntıya mesaibe sabreder, Vazifeyi hakkıyla yaparak öyle gider. Emirleri hakkıyla muhakkak ifa eder, Nehiylerden takvayla her hal içtinab eder. Nefsin arzularına hiçbir zaman olmaz ram, Şeytan vesvese vermez çekmez hiç gussa ve gam. Peygamberlere varis böyledir gerçek âlim, Müceddit silsilesi gönderilmiştir daim. En son müceddid ise mehdi-i ahirzaman, Şu zamanda kim dersen işte Bediüzzaman. MEHMED KOVANCI

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