ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Yahudî devletinde M. Kemal heykelinin ne işi var?

Osman ZENGİN
09 Aralık 2025, Salı
Bir Kasım ayını daha geçirdik. Bu ayın en meşhur günü de 10 Kasım. O gün malûmunuz, dünyanın hiç bir yerinde olmayan, ayakta dikilme garâbeti var. O gün saat 9’u 5 geçe, kimi hopladı, kimi zıpladı,.

Garib bir vaziyet vesselâm. Dünyada, benzeri olmayan bu hâl, sadece bizde...

Dünyadan alâkası kesileli, öleli, seksen yedi sene olmuş. Her sene onu canlandırmaya çalışıyorlar. Ölmüş gitmiş işte. Geriye gelir mi?

Haydi burada böyle. Peki, Yahudi devleti İsrail’de onun niye heykeli var? Ve 10 Kasım’larda, niye o heykelin önünde, Yahudîler merasim yapar? O, onların nesi ki? Ve Yahudîlerin ona dizdiği medhiyeleri bir görseniz...

Memleketimizde, kanunsuz, nizamsız olarak, her sene, milleti ayakta dikilme cezasına mecbur tutarlar. Kanun ve nizamlara mugayir işlerde, üstümüze yok! Aynen, başta devlet daireleri olmak üzere, bazı yerlerde, zorla resimlerinin duvarlara asıldığı gibi...

Bakar mısınız? Gencin biri Konya’da, 9’u beş geçe, “ayakta dikilmedi, yürüdü” diye tevkif etmişler. Feya acâib! Bu saçmalıklar, dünyanın neresinde var?

İnternette dolaşan haberlere bir bakın, neler de neler... Mahiyet şaşırması yaparsınız...

Hele de, kendi ifadesiyle dinsiz olduğunu, hiç bir dine inanmadığını, dinlerin yerin dibine batmasını istediğini bile bile (Bununla alâkalı yazdığımız makalede, bu sözlerinin hepsi, kaynağıyla mevcud. Uzamasın diye yazmıyorum. İsteyenler” https://www.yeniasya.com.tr/osman-zengin/kocaeli-valiligi-m-kemal-icin-mevlid-okutacakmis_615850” bu makaleye bakabilir.) niye, mabedlerimizden içeri sokmaya çalışırsınız ki?

Ve de, Kocaeli Valisinin yaptığı iş, neyle ifade edilir? Acaba, yukarıdan talimat almadan, kendi başına buyruk mu yaptı o işi?

Bir aymazlık da, bir cami minaresine resminin asılması. Milleti tahrik edip, germeye çalışan bunlar kim ki aceb?

Sayıları yüzde biri bile bulmayan farfaracıların gazıyla, ortalığı toz-duman ediyorlar. 

Beyler, bırakın bu saçmalıkları! Neredeyse, bir asırdır memleketi mezardan idare etmekten kurtarın! Kim yapacak bu işi? “5816’yı kim kaldıracak?” başlıklı makalemizde yazdığımız gibi, bu saçmalıklardan milleti kim kurtaracak?

Milletimin, bütün işi, derdi bitti de, bunlarla uğraştırıyorlar. Açlıktan, fakirlikten bîtab düşmüş zavallı millete, bunların ne faydası olur ki?

Yorumlar

  • Halim Selim

    9.12.2025 12:57:33

    Muhterem yazarı toplumsal duygulara ve ihtiyaçlara tercüman olmasıyla tebrik ederim. Bir de Ali Yardımoğlu yorumunuz gerçekten ilginç..tebrik ederim

  • cemal

    9.12.2025 12:55:33

    Atatürk büstü, İsrail’in güneyindeki “Necef’in başkenti” olarak bilinen, Birüssebi olarak da adlandırılan Beerşeba (Be’er Sheva) kentinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Meydanı’ndadır.Buradaki meydana “Mustafa Kemal Atatürk Meydanı” adının verilmesi, 2008 yılında Ber Şevalı bir Yahudi olan ve Atatürk’ün çocukluğundan bu yana kendisi için bir “kahraman” olduğunu söyleyen İzak Şatil’in girişimiyle olmuştur.

  • Tunçbilek

    9.12.2025 10:50:44

    Osman abim Allah razı olsun. Mahiyet bildirmelere devam...

  • Ömer Güler

    9.12.2025 07:52:26

    Yahudi milleti yeryüzündeki en menfaatperest topluluklardan biridir, kendisine fayda ve getirisi olmayan hiçbir konuda böylesi bir saygı ve tazime girişmez. Mesele anlaşıldı umarım..

  • Ali R. Yardimoglu

    9.12.2025 05:46:51

    Al' Mücadele, 58:16, "...... fa saddu an sabilillahi..", öylece insanları Allah'ın dininden geri çevirdiler.

Cumhur’un elleri ret için kalktı

İsrail en çok gazeteci öldüren ülke

İşgal etti, duvar örüyor

AB: Suriye için tarihî fırsat

Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü

Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar büyüyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi

Japonya'daki 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı - Artçı deprem uyarısı yapıldı

'2025, kayıtlardaki en sıcak 2. yıl olacak'

Trump'tan AB'ye sert X tepkisi

Resmi itiraf... Milyonlar enflasyona ezdirildi

Dünya Kupası'na doğru FIFA'ya insan hakları uyarısı

Myanmar'da askeri yönetimin saldırısında 18 kişi öldü, 20 kişinin yaralandı

Avrupa, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri istiyor

Japonya-Misawa açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı!

TSK’dan Suriye’ye sevkiyat

29 şüphelinin tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildiği 'futbolda bahis' soruşturmasında son durum?

Milleti ‘vaad’ler ihtiyarlattı...

Yahudî devletinde M. Kemal heykelinin ne işi var?

Suriyeliler evlerine dönemedi

