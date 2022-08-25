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25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Erol Önder Hoca

25 Ağustos 2022, Perşembe
19 Ağustos 2022 tarihli Yeni Asya’da, Tokatlı arkadaşlarımızın verdiği bir tâziye ilânı gözüme çarptı. “Erol Önder” ismini okuyunca, Erol hocanın olduğunu anladım ve “Allah rahmet eylesin” dedim.

Mütevazı, az konuşup çok iş yapan ve sohbet mekânlarımızın hepsine de gelen Erol abimiz, birkaç sene de Belçika’da muallimlik yaptıktan sonra, Türkiye’ye gelip, 1996 senesinde de, Bursa’da ikâmet etmişlerdi.

Bursa’da, onunla altı sene kadar beraber olduk. Mahalle sohbet arkadaşlarımızdandı. Aynı güzergâhta bulunan, üç muallim arkadaşlarımızdan (rahmetli Ernâil Kantar, Bekir Erdem ve Erol hoca) birisi de oydu. Umumiyetle de, üçü beraber gelip giderlerdi.

Bursa’da bir sene çalıştıktan sonra emekli olmuş, 2002 senesinde de Bursa’dan ayrılıp, memleketi olan Tokat’a yerleşmişti. Ondan sonra, birkaç defa daha görüşmüştük.

15 Ağustos 2022 tarihinde 76 yaşında vefat eden Erol hocamıza rahmetler diliyoruz. Makamı, mekânı cennet olsun inşâallah. Akrabalarının, oğulları; Ahmed ve Mehmed kardeşimizin, câmiamızın başı sağ olsun.

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  • Hıdır Yıldırım

    25.8.2022 00:23:42

    Erol Önder Ağabeye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşaallah. Camiamızın başı sağolsun.

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