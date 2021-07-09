"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Kurbanımıza dil uzatan, vahşi katiller!

09 Temmuz 2021, Cuma
Bugün tarihi itibariyle, Kurban Bayramı’na on bir gün kaldı. Rabbimiz, hepimizi, bu mübarek günlere vâsıl olmayı, kavuşmayı nasip etsin inşâallah.

Eskiden, daha yakın zamana kadar ne güzeldi. Çocukluk günlerimizden beri, Kurban Bayramı’na yakın kurbanlıklar caddelerde, sokaklarda getirilir, götürülürdü. Hele de benim gibi, hiç köy hayatı bilmeyen şehir çocukları için, ne güzel hatıralardı onlar. Ama bir müddettir, çeşitli bahanelerle bu işlere tahdit konularak, şehir içleri yasaklanıp belediyelerce tesbit edilen yerlerde yapılmaya başlandı.

Malûmunuz, cılız şekilde çıkan sesle de olsa, memleketimizde, dindar insanların bu kurban ibadetine, anlar-anlamaz şekilde lâf söyleyenler de olmuyor değil. Aslında sair zamanlarda en güzel kebapları yiyenlerin kurbana dil uzatması, dolayısıyla İslâm düşmanlığındandır.

Bir de Avrupa kâfirleri var, bunlar da umumen İslâm âlemine bu hususta zaman zaman dil uzatıyor. Kendi yedikleri domuz etleri, sanki kesilmeden önlerine geliyor. Tabiî,  maksad, İslâm düşmanlığı. Hem bizim yerliler, hem de yabancıların ortak noktası bu.

Bizim kurban işlerimizde konuşan yabancıların yaptığı bir canilik, katillik, vicdansızlık, merhametsizlik var ki, anlatması bile zor bir şey. Ekserimiz, TV’lerde belgesel programları seyretmişizdir. Bunların içinde, tevhid delillerini gösteren çok güzel şeyler vardır. Tabiat içinde hayvanların, bitkilerin hayat tarzları v.s. gibi konular anlatılır.

Ama son zamanlarda, bu iş biraz katliâma, katilliğe, vahşiliğe, canavarlığa doğru gitti. Masum hayvanlara, canavar hayvanların hücum edip, öldürüp, yemeleri gösteriliyordu. İlk defa gördüğümde-tabiî bir şey de-uzaktan filmleri çekiliyor sandım. Fakat sonradan dikkat ettiğimizde bu iş, dünyanın muhtelif yerlerinden gelen sadist zevkperestler için, Afrika’da hususî olarak “safari” ismi altında yapılan birer programmış. Bazen canlı olarak öküz gibi hayvanları getirip, o canavarların önüne attıkları olduğu gibi, büyük bir tabiat ormanlığında da bu iş yapılıyormuş. Daha sonra bu resimleri, filmleri görünce iyice anladım. O işler için hususî yapılmış vasıtalar içinde seyirciler geliyor ve o kan dondurucu vahşi canavarlıkları seyredip, bir de kameralarla kayıt altına alıyorlarmış.

İslâmın kurban ibadetine “vahşilik” diye dil uzatan vahşilerin nefis ve sadistlikleri uğruna, alçakça yaptıkları muamele devede kulak gibi kalır. Bütün bunları görünce, dudaklarımızdan, işte başlıktaki ifade döküldü.

Dünyanın her tarafındaki Müslümanlar gibi, şükürler olsun, bizim milletimiz de kurban vecibesini yerine getiriyor. Kurbanlarını kesip, fakir-fukaraya, belki de senede bir defa et yüzü görenler başta olmak üzere, muhtaçların et ihtiyaçlarını sağlıyorlar. Çocukluğumuzda babamızın yanında durur, kurban işinde yardımcı olurduk. Daha sonra evlendiğimizden bu tarafa şükür, bu vazifemizi, umumiyetle arkadaşlarımızla ortaklaşa keserken son senelerde İslâma hizmet eden vakıflarımıza iştirak ediyorduk.

Bir iki senedir, Afrika’daki insanların vaziyeti çok rikkatimize dokundu ve o acıma, merhamet hissi bizi, orada (aynı zamanda, Türkiye içinde de, kurban faaliyeti yapan) “YENİ ASYA VAKFI- AVUST- RALYA NUR VAKFI” ortaklığının organizesine iştirak ediyoruz. Tabiî, isteyenler, yurt içinde kendi mahallerindeki kurban işi yapılıyorsa, oralara iştirak edebileceği gibi, isteyenler Yeni Asya Vakfı vasıtasıyla kesilen kurbanlara da iştirak edebilir. Bunun için, gazetemizde çıkan ilânlar muvacehesindeki; telefon irtibat ve hesab numaralarına irtibata geçmeleri kâfidir. Allah, hepimizin kurbanlarını, şimdiden kabul eylesin! 

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyasetçilere seçmen ikazı

    İntihar sebepleri araştırıldı mı?

    Habere güvende sosyal medya önde

    ‘Çin insanlıktan özür dilesin’ çağrısı

    Zam yağmuru fırtınaya döndü

    Emekli ve memur zammı eridi bile

    Gençler işsiz ve kaygılı

    4. Yargı Paketi yasalaştı

    Mehmet Aydın'ın ağabeyi Uruguay'da yakalandı

    Biden'dan Afganistan açıklaması

    5 bin 171 yeni koronavirüs vakası daha

    TL en düşük seviyesinde

    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    AB'den dört otomobil devine 1 milyar dolarlık ceza

    İngiltere Başbakanı'ndan 'Afganistan' açıklaması

    İnternet üzerindeki nefret sokaktaki saldırı kadar tehlikeli

    Çorlu tren faciasının 3. yılı

    Tutuklamaya somut delil şartı

    Sidney'de son 14 ayın en yüksek vaka sayısı gözlemlendi

    Bebek gibi bakılıyorlar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku havasını dağıtmak
    Genel

    Siyasetçilere seçmen ikazı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Soracak başka sual mi yok Tahiri!”
    Ahmet BATTAL

    Hızlı ve güvensiz değil yavaş ama güvenli
    Osman ZENGİN

    Kurbanımıza dil uzatan, vahşi katiller!
    İbrahim ERSOYLU

    DP ve demokrasi ittifakı
    Cevher İLHAN

    Yine salgın yanıltmaları
    Şükrü BULUT

    Neoliberallerin saadetimizin üç temel esasına hücumunu merak ediyor musunuz?
    Şemseddin ÇAKIR

    Hac ihmalinin bedeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.