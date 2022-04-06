Vefatının birinci senesinde, “Kutlular Ağabey”

Dünya, Koç burcunun misâline tekâbül ettiği zamanlarda doğanlar ve o zaman diliminde de vefat edenler…

21 Mart’ta başlayıp, 20 Nisan’da biten Koç burcu zamanında enteresan velâdetler ve vefatlar meydana gelmiş. Bunlardan, benim nazarımda en mühimleri de 20 Nisan Peygamber Efendimizin (asm) velâdet, doğum günü. Ve 23 Mart da Üstadımız Said Nursî Hazretlerinin vefat günü.

Üstaddan sonra, Nurun bazı mühim rükünleri de, Koç burcu ayında vefat etmişlerdir. En başta, Zübeyir Gündüzalp Ağabey merhum; 2 Nisan. Tahirî Mutlu ve M. Emin Birinci ağabeyler; 3 Nisan ve bu halkaya en son dâhil olan Mehmed Kutlular ağabey de 6 Nisan’da vefat etmişlerdir. Bu bereketli ay içerisinde, hem tevellüd, doğum, hem de vefatlar var.

Bunların içerisinde, resmen bildiğimiz, Kutlular Ağabeyin hem doğum hem de vefat günleri Koç burcu zamanındadır. Zaten, kendisine de malûm olmuş ki, bu ay içerisinde doğduğundan vefatının da bu ay içerisinde olacağını sağlığında söylemişti.

Kutlular Ağabey, ehemmiyetli bir şahsiyeti olan insandı. Onun en büyük hususiyeti, Nur dâvâsının, sarsılmaz ve kolay aldatılmaz Zübeyir Ağabeyin tedrisinden geçmiş olmasıydı.

Nasıl ki Zübeyir Ağabey, Üstadın hüvesi hüvesine takipçisi, taklitçisiydi. Aynen Kutlular Ağabey de Zübeyir Ağabeyin o şekilde tâkip ve taklitçisiydi. Allah’ın izniyle, onun ferâseti sâyesinde bizler, bu Yeni Asya Nur cemaati içerisinde, Üstadımızın harfi harfine takipçisi olarak kalıp, devam edegelmişizdir.

Çok zor zamanlar ve devreler geçirmiştir. Yeni Asya Nur gemisini, o zor zamanlarda, büyük bedeller de ödese, hep sâhil-i selâmete çıkarmıştır, bîiznillah.

Bu zor zamanların en kötüsü de hem nur cemaatine hem de demokratlara yapılan ihtilâllerdir. Bunların içinden dâvâsından, mesleğinden, Üstadından tâviz vermeden, büyük bedellerin ödeyerek, bizleri hep istikametli yolda yürütmüştür Elhamdulillâh.

Çok beraberliklerimiz, çok hatıralarımız var. Bunların bir kısmını, geçen seneki vefatından sonra yazdık. Bazen, aramızda kalan hatıralar da var. Görüntüsü sert gibi olsa da yüreği çok merhametliydi. Haksızlığa anında kızar, ama kin tutmazdı.