Hüseyin Diker’e rahmetler diliyoruz

Afyon’daki arkadaşlarımızla, birkaç senedir hususî bir münasebet içindeyiz. Birkaç senedir, Bursa’dan Afyon’a kaplıca otele gidiyoruz.

Hep de, Afyon umumî sohbetinin olduğu günlerde gittiğimiz için, o muhterem kardeşlerimizle bir arada bulunuyoruz. Fedakâr kardeşlerimiz, bizi otelden alıp, tekrar getiriyorlar.

Her biri ayrı bir kıymette olan ve isimleri aklımda kalan; başta, emektar Hüseyin Yasul olmak üzere, Ahmed Çete, Hayrani Cebe, Mehmed Kenar, Mehmed Özçelik, Mehmed Saraç, Muzaffer Erol, Mehmed Ali Çakmakkaya, Hüseyin Diker, Ömer Coşkun, Hasan Koç, İbrahim Yaşar Avcı ve Ubeyd Önbaş gibi kahraman ve fedakâr kardeşlerimizdi.

Bu muhterem zevattan, Hüseyin Diker kardeşimiz, 4 Şubat 2024 tarihinde aldığım haberle, rahmetli olmuş. Müteessir oldum. Tanıdığım kadarıyla, çok mubarek, halim-selim, beyefendi ve o sessizliği kadar, bir o kadar da ehl-i hizmetti. “Umek” temsilciliği de yapan Hüseyin Diker, bizden sonra gelen nesilden, Ankara mezunlarından bir muallim kardeşimizdi.

Afyon’a her gidişimizde, onu sohbetlerde görür ve pürdikkat sohbeti tâkib ettiğini müşahede ederdik. En son gittiğimizde, rahatsızlığından dolayı gelememişti. Meğer bir senedir çektiği bir kanser hastalığı varmış.

Allah rahmet eylesin, makamı-mekânı cennet olsun. Onun çektiği hastalık ona şehadet mertebesi kazandırmıştır inşâallah! Akrabalarının, Afyonlu kardeşlerimizin ve câmiamızın başı sağ olsun.