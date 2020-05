Yâ Rab! Kadir Gecesi hürmetine merhamet et!

Bu gece Kadir Gecesi, bin aydan hayırlı gece.

Bir harfe bin sevab yani. Bir defa “Allah” diyene, bin defa demiş gibi bir sevab yazılıyor. Kadri kıymeti bilinesice gece. Ne büyük bir ticaret pazarı bu böyle...

Onun için, bu gecede gaflet yok, uyumak yok. Sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Rabbimiz hepimizi; hayırlara, nurlara, sıhhat ve selâmete gark etsin inşâallah...

Bir taraftan, “böyle nurlu bir geceye daha Rabbimiz bizi kavuşturdu” diye seviniyoruz şükür. Bir taraftan da, mübarek Ramazan’ın, son elvedalarına da üzülüyoruz. Allah, gelecek seneye sağ-salim kavuşmamızı nasib etsin inşâallah!

Bu seneki Ramazan buruk geldiği gibi, Kadir Gecesi de öyle buruk geldi. Camilerimizin, cemaatle ibadetlere kapalı olmasından dolayı, bazı Müslümanlar, maalesef teravih namazını cemaatle kılamadı. Bazıları da belki, usûlünü bilmediğinden hiç kılamadı. Kadir Gecesi programları da ne camilerde, ne de başka mekânlarda yapılamadı maalesef. Yine de, Rabbimiz, noksanıyla, tamamıyla, başta oruç olmak üzere, bütün ibadetlerimizi kabul etsin inşâallah!

Bu sene, üzerimize bir afât gibi çöken bu virüs münasebeti vesilesiyle, âdeta, dünyada büyük bir deprem oldu. Binlerce insan öldü. İnsanların, birbirini görüp yolunu değiştirdiği ve kıyameti akla getirdiği bu hâllerden Rabbimiz, bütün insanlık âlemini halâs etsin inşâallah. İçimizdeki, ders ve ibret almayan, hâlâ açıktan oruçlulara muhalefet eden beyinsizler yüzünden de, bizleri helâk etmesin!

Ama biz yine de beşeriz, şaşarız. Rabbimizden gelen musîbetten dolayı yine O’na sığınırız. Af dileriz. Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisini bekleriz ve duâ ederiz:

Yâ Rab! İnsanlığa hidayet ver! Âlem-i İslâma, sıhhat ve selâmet ver. Onların başındaki akılsız başlara, akıl ver, feraset ver. Nurlu dâvâlarımızda, bizlere yardım et! Fitne, fesad, fücurdan muhafaza eyle!

Yâ Rab! Kadir Gecesi hürmetine, bizleri affet, merhamet et, inayet et, hidayet et! Dünyevî ve uhrevî, saadet ve selâmetler ver. Felâket ve helâket verme! Bütün dünyanın ıztırapla inlediği bu virüs afâtından da, hepimizi halâs eyle, muhafaza eyle!

Öyle veya böyle, Kadir Gecesi hepimize mübarek olsun!