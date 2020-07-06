2020 yılının da en değerli otomobil markası

Toyota, 2020 yılında da “dünyanın en değerli otomotiv markası” seçildi.

BrandZ™ tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 küresel marka raporunda, otomobil sektöründe bütün markaları geride bırakan Toyota, birinciliğini devam ettirerek önemli bir başarıya imza attı. Raporda Toyota’nın 2019 yılında 29 bin 151 milyar dolar olan marka değeri 2020 yılında 28 bin 388 milyar dolar oldu. Toyota, 2006 yılından itibaren 15 kez yayınlanan raporda kendi sektöründe 13’üncü kez birinci sırada yer alıyor. Otomotiv sektörünün birincisi olan Toyota, bütün markalar sıralamasında ise 48. oldu.

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