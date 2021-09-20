80. yıla özel

JEEP, Wrangler’ın 80’inci yıl özel versiyonunu Türkiye yollarıyla buluşturdu.

Markanın tarihindeki en önemli ve ikonik modellerinden biri olan; Willys’den devraldığı mirası 4X4 performansı ve ileri teknolojiyle birleştiren Wrangler’ın 80’inci yıl özel versiyonu; ülkemizde 2.0 litrelik 272 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu, üst düzey 4x4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla satışa sunuldu. 1 milyon 993 bin 950 TL’lik anahtar teslim fiyatla satışa sunulan Wrangler’ın 80’inci Yıl Özel versiyonu, Autoshow 2021 Mobilite Fuarı’ndaki Jeep standında incelenebiliyor.

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