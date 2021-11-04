Avrupa’nın en çok satılan SUV’u

Renault Grubu 2021 yılı 3’üncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Yarı iletken krizinin öne çıktığı bir dönemde hacimden çok değere verilen öncelikle, gelirin optimize edildiği belirtiliyor. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde grup cirosu % 13,4 düşüş göstererek 9 milyar avro olurken, dünya genelindeki satışlar % 22,3 azalarak 599.027 araca geriledi.Üçüncü çeyrekte Renault markasının Avrupa’daki binek araç satışlarının % 31,3’ünü E-TECH ürün grubu oluşturdu. Başta Yeni Sandero ve Yeni Duster olmak üzere Dacia ürün grubu da başarıyla yenilendi. Üçüncü çeyrekte Sandero Avrupa’da en çok satılan araç olurken, Duster Avrupa’da en çok satılan SUV oldu.

İLK ÜÇTE YER ALDI

Bu 2 model Avrupa’da perakende müşterilerine en çok satılan araçlar sıralamasında ilk üçte yer aldı (Sandero birinci olurken, Duster üçüncü sırada yer aldı). Bu arada, grubun üçüncü çeyrekte bileşen sıkıntısı sebebiyle yaşadığı üretim kaybının yaklaşık 170.000 araç olduğu tahmin edilirken, dördüncü çeyrekte azalan öngörülebilirliğe karşın grup, bu yıl için söz konusu kaybın 500.000 araç civarına ulaşacağını öngörüyor.