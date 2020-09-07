‘ECO’nomik Civic

LPG ile de çalışan Civic Eco, benzinli motorlara oranla daha fazla tasarruf sağlıyor. Honda Türkiye fabrikasında otogaz dönüşümüne hazır olarak üretilen Civic Eco hem çevreyi hem de sürücüsünün bütçesini düşünüyor.

Honda, 2011 yılında, Türk tüketicisinin yakından tanıdığı İtalyan yakıt dönüşüm sistemleri firması BRC ile imzaladığı anlaşma ile o yıldan itibaren garanti şartlarını LPG dönüşümüne hazır araçlar sunmaya başladı. Honda, 2015 yılında yapmış olduğu yatırım ile de Çayırova fabrikasında normal şartlarda günde 60, yılda ise 12 bin LPG dönüşümlü otomobil üretmeye başlamıştı. Kısacası bu haftaki test misafirimiz söz konusu dönüşümde her şeyden önce güvenliği ön plana çıkartan ve 1.6 lt’lik Honda Civic Sedan ECO oldu.

DIŞTAN BAKINCA

10. nesli ile kullanıcıların karşısına çıkan Civic Sedan, yenilenmiş haliyle daha aerodinamik ve çekici bir görünüme kavuşmuş. Dışta krom bölümlerin artması şıklığını belirginleştirmiş. Civic Sedan ECO’da yeniden dizayn edilen Xenon farlar ve dinamik ön tampon birbirini fazlasıyla tamamlıyor. Bunun yanında 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantları Civic Sedan’a daha bir sportif bir hava veriyor. Yenilenen Civic Sedan’a arkadan baktığımızda ise heybetli bir duruş sergilerken, yüksek yapısı da dikkat çekiyor. Yenilenen stop lambaların konumu ve bunu tamamlayan Civic logosu da detaylar arasındaki yerini almış.

İÇTEN BAKINCA

Civic Sedan’ın içine adım atınca dış tasarımındaki yenilikler orada da kendini gösteriyor. 7 inç büyüklüğündeki TFT-LCD multimedya ekran sistemi; sesli komut algılama, Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunuyor. Sürücünün kumanda tuşlarına daha kolay erişim imkânı sağlayan ön konsol özellikle gece fazlasıyla dikkat çekiyor. Ergonomik şekilde tasarlanan direksiyondaki kumanda butonları geliştirilmiş yol bilgisayarı i-MID’i kolayca kullanmayı sağlıyor. Ses, müzik kanalı seçimi, saat, cruise control gibi pek çok fonksiyonlar rahatça kumanda edilebiliyor. Geniş ve ve ferah bir iç mekana sahip Civic’in bagaj hacmine baktığımızda ise 519 litrelik bir değerin olduğunu görüyoruz.

MOTOR&PERFORMANS

Test aracımızın kaputunun altında 1.6 i-VTEC aynı zamanda LPG ile de çalışan motorun, direksiyondan da kumanda edilebilen 9 ileri otomatik şanzımanı 4300 d/d’de maksimum 152 Nm tork üreterek 125 HP’lik bir güç sunuyor. 100 km hızlanmasını 11.5 saniye de gerçekleştiren Civic’in maksimum hızı ise 196 km/s. Fabrika verilerine göre, ortalama yakıt tüketimi 6.3 lt/100 km olarak verilmiş. Testimiz boyunca elde ettiğimiz değer ise 7.4 lt/100 km oldu. Rakiplerine oranla biraz yüksek bir değer gibi gözükse de Civic Sedan’ı sakin kullandığımızda ortalamanın 6’lı değerleri bulması işten değil. Honda Civic Eco’nun gösterge panelinde, benzin dışında LPG yakıt deposu göstergesi de bulunuyor. Ayrıca var olan LPG ve benzin ile kaç kilometre gidilebileceği bilgisi de gösterge panelinde mevcut. “LPG Mode” tuşu ile benzin ya da LPG arasında geçiş yapılması çok kolay. Başka bir işlem gerektirmiyor. LPG ile çalışan Civic Eco, benzinli motorlara oranla daha fazla tasarruf sağlıyor. Haliyle Honda Türkiye fabrikasında otogaz dönüşümüne hazır olarak üretilen Civic Eco hem çevreyi hem de sürücüsünün bütçesini düşünüyor. Sonuç olarak, test boyunca LPG seçenekli Civic’in müşteri kitlesinden aldığı övgüyü ne kadar çok hak ettiğini fazlasıyla farkettim.

Recep Bozdağ / otohavadis@gmail.com