Elektrikli Peugeot E-308 geldi

Peugeot’nun kompakt hatchback (HB) sınıfındaki modeli 308’in, tamamen elektrikli versiyonu E-308, Kasım 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Serinin en yüksek donanım seviyesi olan GT donanımında, 1 milyon 565 bin TL’lik fiyatla satışa sunulan Peugeot E-308, 115 kW (156 HP) güç üreten ve 400 km’nin üzerinde (WLTP Birleşik) menzile sahip yeni bir elektrikli motorla yollara çıkıyor. Yeni E-308’de, birleşik 15,1 kWsa/km’lik enerji tüketimi ve segment lideri verimlilikle harmanlanıyor. Yeni Peugeot E-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 270 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunuluyor. E-308’deki ısı pompası, menzili optimize ederken, elektrikli motorlara özgü, anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor. Yeni nesil bir teknolojiye sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor. E-308’deki Lityum İyon batarya, şehir içinde 510-525 km, birleşik olarak da 410-413 km arasında menzil sağlıyor. 0-100 km/s hızlanması 10.5 saniye olan E-308’in maksimum hızı 170 km/s.

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