“En iyi Clio” geliyor

Renault Grubu’nun en çok satan global modeli, Avrupa ve Türkiye’de B-HB segmentinin lideri Clio yenilendi.

Yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu, yüksek teknolojileri ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadarki “en iyi Clio“ olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin en çok satılan model sıralamasında 2. sırada yer alan Clio, yeni neslinde tasarım genetiğini korurken daha kaslı ve dinamik bir görünümde. Yeni Clio’nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandıran ayrıntılar modelin aerodinamik performansını arttırırken daha iyi ses yalıtımına katkıda bulunuyor. İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde segmentinde benzersiz iç hacim ve konfora sahip.

Motor seçenekleri

1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ürün gamına ekleyen Yeni Clio, Türkiye’de yeni nesil dört benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Benzinli manuel: 1.0 SCe 72 HP, Turbo 1.0 TCe 100 HP. Benzinli otomatik: Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 HP ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 HP. Dizel manuel: 1.5 Blue dCi 85 HP ve 1.5 Blue dCi 115 HP.

Üst segment özellikleri

Yeni Clio bünyesinde yüksek teknolojler barındırıyor: 9.3’’ dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, Auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Renault ürün gamında ilk kez Yeni Clio’da kullanılan 360° kuş bakışı kameranın yanı sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği, 7’’ kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ise bir üst segmente ait özellikler olarak dikkat çekiyor.

12 Şubat’ta geliyor

Yeni Clio, Türkiye’de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111.000 TL’den başlayan fiyatlarla 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak. Ayrıca e-ticaret online satış ile 300 müşteri, Yeni Clio’yu pazara sunulmadan önce özel fırsatlarla satın alma ayrıcalığına sahip olacak.