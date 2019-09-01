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Farkını hissettiriyor

01 Eylül 2019, Pazar 23:02
Yeni Mercedes-Benz VIto Tourer, ekonomikliği, çevre uyumu, pratikliği, şıklığı ve farklı kullanım fonksiyonlarıyla farkını her şekilde hissettiriyor.

Ekonomikliği, çevre uyumu, pratikliği ve farklı kullanım fonksiyonlarıyla sınıfını en iyi şekilde temsil eden taşıyan Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer, adını üretim yeri olan İspanya’nın Vitorio şehrinden alıyor. Üretimine ilk olarak 1996 yılında başlanan Vito Tourer özellik VİP taşımacılığın gözdesi olarak hizmet veriyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz, segmentindeki rakiplerine göre, daha kullanışlı ve daha elit fotoğraf veren 2.2 lt’lik turbo beslemeli dizel motoruyla 190 HP güce sahip 7 ileri vitesli Vito Tourer oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Mercedes’inhafif ticarî sınıfında büyük önem taşıyan Vito modeli, kendi sınıfı içinde ayrı tasarım çizgilerine sahip. Yenilenen Vito’nun görüntüsü daha modern ve şık olmuş. Markanın karakteristik ön panjuru, geniş hava girişli ön tamponu, geriye doğru uzanan farları ve otomobillere gönderme yapan dinamik ve sportif gövdesi ilk dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Yeni LED farlar ve LED stop lambaları dinamik yapısını güç verirken, kendine özgü tavan barları göze mevcut.

Otomatik yan sürgülü kapı  ön torpido ve kapı direğinde bulunan butonlar sayesinde açılıp kapanmada rahatlık sunuyor. Sade bir yan tasarımın ardından yine sade bir arka kısım görüyoruz. Küçük modern stop grubu gözden kaçmıyor. Arka görüşü kolaylaştırma adına büyükçe tasarlanmış arka cam  gelenleri rahatlıkla görmenizi sağlıyor. Vito Tourer’ın 5140 mm uzunluğu, 1928 mm genişliği ve 1950 mm yüksekliği var.

İÇTEN BAKINCA

Otomobilin içine adım atınca yine sade bir mekân karşılıyor. Thermotronic otomatik çift bölgeli klima merkezde yer alıyor. Klima ayarları, radyo düğmeleri ve diğer kontrol düğmeleri bu panelde konumlandırılmış. Klima sisteminin gayet verimli çalıştığını da belirtelim. Ancak binek araçlardaki panelleri düşününce daha şık bir kontrol paneli tasarlanabilirdi. Sürücü kısmı ve ön koltuklar gayet rahat ve ferah. Yolcu bölümünde ise 3 sıra ortada 3 sıra arkadaki koltuklar ergonomik ve kolay silinebilen temizlenme özelliği sayesinde yıpranmalara karşı malzeme kalitesi olarak gayet iyi. Yolcular için bardaklık ve şarj için çakmaklıklar oldukça bol kullanılmış. Gerek önde gerek arkada sürüşün keyfini çıkarabilirsiniz. Unutmadan panoramik cam tavanın yolculuk keyfini katladığını da özellikle belirtmek gerek. 

Motor ve performans

VIto-Tourer kaputunu altında Common-Rail direkt enjeksiyon ve turbo beslemeye sahip 4 silindirli dizel motor taşıyor. 2.2 lt’lik motoru sayesinde 190 HPlik güç ve  440 Nm tork üreten Vito Select, güç ve verimlilikte öne çıkıyor. 7 ileri 7G-Tronic Plus otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Söz konusu şanzıman, önceki nesil şanzıman tipine göre daha yumuşak ve seri vites geçişleri sunuyor. Ayrıca Eco Start/ Stop özelliği ile ekonomikliğine katkı sağlıyor. 0-100 km hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştiren Vito Tourer’ın son hızı 206 km/sa olarak verilmiş. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 6.6 lt/100 km ve testimiz boyunca elde ettiğimiz değer ise 7.5 lt/100 km oldu. Oldukça iyi bir rakam. Bol kasisli ve hafif bozuk yollarda süspansiyonları yoldaki darbeleri gayet iyi sönümlüyor. Haliyle konforu ve sürüş keyfini ileri seviyeye taşıyor. Yolcu taşımacılığı konusunda farkını hissettirmenin yanında VIP taşımada bir numara olduğunu da belirtmek şart. Sonuçta Vito-Tourer her anlamda Mercedes kalitesini ortaya koyuyor. 

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.

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