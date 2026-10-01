680 HP güç ve 696 km menzilli Volvo ES90 Türkiye'de satışa çıktı

İskandinav tasarımı ve üstün performansıyla dikkat çeken Volvo ES90, Türkiye'de Ultra Twin Motor Performance versiyonuyla yer alıyor. 680 hp güç ve 696 km menzil sunan model, hızlı şarj özellikleriyle öne çıkıyor.

Volvo Cars'ın gelişmiş elektrikli ve güvenlik teknolojilerini bir araya getiren tamamen elektrikli yeni ES90, 7.027.440 TL'lik fiyat etiketiyle Türkiye pazarında satışa sunuldu.

VOLVO ES90 7.027.440 TL'LİK FİYATIYLA TÜRKİYE'DE

Konfor ve alan konusunda ödün vermeyen çok yönlü yapısıyla öne çıkan ES90, aile yaşamı ihtiyaçlarına olduğu kadar farklı kullanım senaryolarına da uyum sağlayarak iş ve özel yaşam arasında ideal bir denge sunuyor. Volvo Cars'ın öncü güvenlik teknolojilerini temel alan ES90, İskandinav tasarım anlayışını yansıtan yeni bir klasik olmaya hazırlanıyor. Tamamen elektrikli yeni Volvo ES90, standart olarak sunulan yüksek donanım seviyesiyle 7.027.440 TL fiyatıyla Türkiye’de müşterilerle buluşacak.

680 HP GÜÇ VE 696 KİLOMETRE MENZİL

ES90, elektrik mimarisi ve batarya teknolojisinde Volvo Cars'ın bugüne kadarki en gelişmiş yeniliklerini bir araya getiriyor. Modelde ilk kez kullanılan 800 volt elektrik mimarisi; daha hızlı şarj, daha yüksek verimlilik ve gelişmiş performans sunuyor. Türkiye’de sunulacak olan Ultra Twin Motor Performance versiyonu, 106 kWh bataryası ve dört tekerlekten çekişli 680 hp güç ve 870 Nm torka sahip elektrikli güç aktarma sistemiyle performans, konfor ve uzun menzilli elektrikli sürüşü bir araya getiriyor.

İSKANDİNAV TASARIMI VE KONFOR ÖZELLİKLERİ

ES90’ın kabininde İskandinav tasarımının sadeliği, doğal malzemeler ve fonksiyonelliğe odaklanan detaylarla buluşuyor. 3,1 metrelik uzun aks mesafesi sayesinde özellikle arka koltuk yolcuları için ferah bir yaşam alanı sunan model, uzun yolculuklarda da üst düzey konfor sunuyor. ES90; Bowers & Wilkins 25 hoparlörlü premium ses sistemi, elektrokromik panoramik cam tavan, havalı süspansiyon, dört bölgeli klima ve ısıtmalı-havalandırmalı deri koltuklar gibi zengin donanımları standart olarak sunuyor.

YENİ NESİL DİJİTAL DENEYİM VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

ES90, Google yerleşik yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle donatılıyor. Google Maps, Google Assistant ve Google Play uygulamalarına erişim sunan sistem; Qualcomm Technologies'in Snapdragon Cockpit Platformu tarafından destekleniyor. Volvo Cars'ın güvenlik anlayışının merkezinde yer alan Safe Space Teknolojisi, ES90'da hem otomobil içerisindeki yolcuları hem de otomobilin çevresindeki diğer yol kullanıcılarını korumaya yardımcı olacak şekilde geliştirildi.