Honda CR-V de var

Yenilenen Honda CR-V, dış ve iç mekÂn görünümünü iyileştirmiş, yaşama alanı ferahlığı arttırmış, başarılı sürüş karakteri ve ‘ben buradayım’ diyen motoru ile segmentindeki iddiasını ileriye taşımış.

İlk kez 1995 yılında piyasaya sunulan Honda CR-V dünyanın en çok satan SUV’ları arasında yerini almış durumda. Karakteri ile her zaman sevilen bir araç olan CR-V yenilenmesi ile birlikte iddiasını arttırarak yerini güçlendiriyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Honda CR-V 1.5 lt benzinli modeli oldu.

MOTOR VE PERFORMANS

Yeni Honda CR-V güncel Civic’te bulunan 1.5 lt. VTEC turbo benzinli motora sahip. 5.600 d/d’de 193 HP’lik bir güç üretirken 243 nm’lik maksimum tork sunuyor. Motor özel bir turbo beslemeye sahip ve bu yüzden performansı ve verimliliği dikkat çekiyor.

Fabrika verilerinde 7.1 lt/100 km olarak bir değer veriliyor. Testimiz süresince sakin diyebileceğimiz bir kullanımla elde ettiğimiz değer ise 8.3 lt/100 km oldu. Yeni motorla Honda CR-V 0’dan 100 km/s 9.5 saniyede çıkarken maksimum 200 km/s hıza imkân tanıyor. Yeni VTEC turbo motor ile birlikte sunulan CVT otomatik şanzıman da konforlu bir sürüşe etki ediyor. Şanzıman gaz pedalı hareketlerine hızlı cevap veriyor. Sahip olduğu sistem fren anında hemen vites küçülterek yavaşlamaya katkıda bulunuyor. Kullanılan yeni şasi ile konfordan çalmadan dinamik sürüş değerini arttırması artı bir not olarak kayıtlara yansıyor. Ayrıca gelişen platform ve yerden yüksekliğinin artması sayesinde daha başarılı off-road performansı da sunabiliyor.

Netice olarak, yenilenen Honda CR-V segmentindeki iddiasını ileriye taşıyor. Dış ve iç mekan görünümü daha da iyi olmuş. Yaşam alanının ferahlığı yükselmiş. İyi bir sürüş karakteri var ve motor ‘ben buradayım’ diyor.

İÇTEN BAKINCA

Honda CR-V’nin içine adım atınca son derece ferah bir yaşama alanı sizi karşılıyor. Yatay form kullanılan iç mekânda konsolun biraz yukarı doğru çekilmesi ön kısımda diz mesafesini arttırmış. Önde ve kapı döşemelerinde kullanılan ahşap dikkat çeken bir tabiîlik veriyor ve kalite hissini arttırıyor. Direksiyon, kapı kolları, havalandırma ızgaralarında kullanılan metal modern durmasını sağlayan ayrıntılar arasında. Yeni gösterge panelinde dijital hız ve devir göstergesi hararet ve yakıt göstergesi tarafından çevrelenen 7 inç büyüklüğünde bir TFT-LCD ekran mevcut. Alt bölümde ise sms veya mail, navigasyon, akıllı telefon rehberi, dört tekerden çekiş durumu ve yol bilgisayarı gibi farklı bilgi ve eğlence sistemleri fonksiyonları bulunuyor. Sahip olduğu Honda Conncet yazılımı Apple CarPlay ve Android Auto uyumu ileri seviyeye taşınmış. Bu arada, Honda CR-V’nin yedi koltuğa ve 561 lt bagaj kapasitesine sahip olduğunu da ekleyelim.

DIŞTAN BAKINCA

Honda CR-V yenilenmesinin ardından daha dikkat çekici bir hale büründü. Modern çizgiler ve sportif ayrıntılar iyi harmanlanmış. Bunun yanında kaslı ayrıntılar da unutulmamış. Dolayısıyla SUV segmentinde aranan özellikleri biraraya iyi bir şekilde toplamış. Önde kendine özgü farları dinamiklik verirken uzayan dingil mesafesi heybetini arttırmış. Baştan tasarlanan radyatör ızgarası, çift egzoz çıkışı, büyük jantlar ve lastikler, LED farlar ile birleşik spoyler sportifliğini çizen öğeler. Panoramik cam tavan ise en üst donanım paketinde standart olarak geliyor. Yeni Honda CR-V’nin uzunluğu 4600 mm, genişliği 2117 mm, yüksekliği 1689 mm ve dingil mesafesi 2662 mm.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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