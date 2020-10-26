Bu yıl içinde çok tartışılan ve eleştirilen konulardan biri ‘ikinci el araç fiyatlarının yüzde 85 artması’ oldu. Vatandaşın ‘İkinci el araç fiyatları düşer mi? sorusunun cevabını veren Orhan Ülgür, “İkinci elde fiyatlar yıl sonu itibariyle normalleşmeye başlayacaktır” dedi.

“Fırsatçılık” diyen de, “sıfır araçlarda ki tedarik sorunu, sıfır araçlardaki fiyat artışı, ikinci el araca olan talebin artması ve pandemi nedeniyle araç sahipli olma isteğinin artması ikinci el araçlardaki fiyatların uçmasına neden oldu” diyen de var. Netice itibariyle ikinci el araç fiyatları, muadili bayide satılan sıfır araçlardan bile pahalı satıldı. Araçların fahiş fiyatlara yükselmesiyle ilgili bayi galeriye, galeri al-sat yapanlara, al-sat yapanlar internet satış portallarına suç attı. Kim suçlu kim suçsuz belirsiz olsa da bildiğimiz tek gerçek yapılan araştırmayla gözler önüne serildi. Geçtiğimiz ay Ocak ve Eylül ayı arasındaki artışla ilgili veri analizi yapan data şirketi Cardata’nın araştırması, ikinci el araç fiyatlarının yüzde 80-85 arasında arttığını gösterdi.

Orhan Ülgür

Taleplerin karşılanması fiyatları dengeleyecektir

Vatandaşın en merak ettiği konu ise; 2. el araç fiyatları sürekli artacak mı? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “2020 yılında pandemiden kaynaklı üretimin durması ile araç ithalatının yavaşlaması tüketici talebinin ertelenmesine neden olmuştu. Üretimin normale dönüp tedarikin sağlanması ile birlikte ertelenen talepler hızla karşılanmaya başladı ve sıfır araç satışları arttı. Bu durumun 2. ele de bulunurluk ve dengeli fiyatlar açısından etkisi kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Yükselme hız kesip, yıl sonu itibariyle normalleşecek

2. el otomobil satışlarında Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 15’e varan bir düşüş olduğunu söyleyen Ülgür, “Son 2 aylık dönem içinde tedarik sorununun yavaş yavaş sonlanacağını tahmin ediyorum. Sıfır araç pazarında arzın da artması ile kurlar yükselse dahi ikinci el araç fiyatlarında yükselme hız kesecektir. Sıfır araç ve 2. el araç fiyatları arasındaki değerleme oranı normale dönerek dengeye oturacaktır. Dolayısıyla 2. elde de fiyatlar yıl sonu itibariyle normalleşmeye başlayacaktır” diye konuştu. Ülgür, ikinci el araç pazarının 2020 yılını toplam 8 milyonun üzerinde satış adedi ile kapanacağını da öngördüklerine belirtti. http://www.otohavadis.com