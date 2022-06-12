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12 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

İkinci elde artış sürer

12 Haziran 2022, Pazar 19:53
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İkinci elde hareketli ve sıcak bir yaz bekliyoruz. Artışlar devam edecek” dedi. Yalçın, 315 bin liranın altında araç kalmadığını söyledi.

İkinci el araç satışlarında yılın ilk aylarından bu yana yaşanan fiyat artışı yüzde 40’a yaklaştı. Hareketliliğin en büyük nedenini de yatırım amaçlı yapılan alımlar oluşturdu. Konuyla ilgili olarak  Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İnsanlar mobilite ihtiyacından ziyade ekonomik sebeplerden dolayı yatırım amaçlı olarak ikinci el araçlara yöneldi. Bu nedenle yılın başından bu yana 2.el araçlardaki fiyat artışı yüzde 39’u buldu. Artışlar devam edecek. O yüzden 2.elde hareketli ve sıcak bir yaz bekliyoruz. Özellikle mobilite ihtiyacı olanların bu ayı çok iyi değerlendirmeleri lazım” dedi.

315 bin liranın altında araç kalmadı

“Bu yıl ikinci el ile sıfır araç arasındaki fiyat farkı daha da arttı, makas açıldı. Bu durum da ikinci el araç piyasasına olumlu yansıdı” diyen Hüsamettin Yalçın, “Yaşanan fiyat artışına karşın; 2.el ile sıfır araç arasındaki fiyat farkının çok açılmasından dolayı ikinci ele muazzam bir talep var. A, B, C segmentlerindeki ortalama sıfır araç fiyatları, aynı segmentteki ortalama ikinci el araç fiyatlarına kıyasla 2 katına çıktı. Zaten artık 315 bin TL’nin altında sıfır otomobil modeli kalmadı. 400 bin TL’nin altında ise sadece 20 adet otomobil modeli bulunuyor. Yaşanan bu durum da 2.el pazarındaki hareketliliği etkiliyor” dedi. Yalçın, ayrıca, “İnsanlar yaz aylarında daha çok seyahat ediyor, tatile çıkıyor ve mobilite ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla bu dönemde 2.elde talep artacak. Bu kapsamda ilerleyen dönemleri de düşündüğümüzde 2.el araç almak için uygun bir zamandayız” diye konuştu.

İstanbul - Aslan Özdemir

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