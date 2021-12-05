İlkbaharda geliyor

Opel’in altıncı nesli ile dünya prömiyerini gerçekleştirdiği efsanevî kompakt modeli Yeni Astra, sahip olduğu estetik ve benzersiz “made in Germany” tasarım detaylarıyla göz dolduruyor.

İddialı ve yalın tasarım, yeni Astra’yı markanın tasarım simgesine dönüştürüyor. Yeni Astra’nın tasarım dili ve ürünün geliştirilme süreci, Opel ekip üyelerinin yer aldığı çeşitli sunumlarla YouTube üzerinden yakın dönemde paylaşıldı. Otomobilin dış tasarım öğelerine bakıldığında markanın yeni yüzü olan Opel Vizör, tıpkı Mokka, Crossland ve Grandland SUV modellerinde olduğu gibi yeni Astra’da da dikkatleri çekiyor. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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