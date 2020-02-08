İsveç’e atandı

Uzun yıllardır Volvo Car Turkey çatısı altında görev yapan ve 2017 yılından bu yana markanın genel müdürü pozisyonunda başarılı projelere imza atan Sabri Sözen, EMEA Bölgesi Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

23 yıldır Volvo Car Turkey’de çalışan ve markanın ilk Türk genel müdürü olan Sabri Sözen, bundan böyle kariyerine İsveç Volvo Cars merkez ofisinde devam edecek. Son 23 yıldır, Volvo Car Turkey ailesinin bir üyesi olan Sabri Sözen, yeni göreviyle birlikte tüm dünyada en üst pozisyondaki ilk Türk yönetici unvanına sahip oldu. Şubat itibariyle, İsveç’teki yeni görevine başlayacak olan Sabri Sözen, 2017’den bu yana Türk ekibini başarıyla yönetti ve otomotiv sektöründeki toplam pazarın düşme eğiliminde olduğu bir dönemde premium segmentte satışları arttırmayı başardı.

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