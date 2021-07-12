Kiralamada talep yoğun

GARENTA VE İKİNCİYENİ.COM GENEL MÜDÜRÜ EMRE AYYILDIZ, “TÜKETİCİLERE, BAYRAM DÖNEMİNDE ARAÇSIZ KALMAMALARI İÇİN KİRALAMA REZERVASYONLARINI BİR AN ÖNCE YAPMALARINI ÖNERİYORUZ” DEDİ.

Yaz dönemi ve bayram tatillerinin araç kiralamada talep yoğunluğu oluşturduğunu vurgulayan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Haziran ayında geçen seneye göre talepte yüzde 65’lik artış söz konusu. Temmuz ayında bayramın da etkisiyle bir hazirana göre yüzde 50 artış bekli-yoruz. Tüketicilere, bayram döneminde araçsız kalmamaları için kiralama rezervasyonlarını bir an önce yapmalarını öneriyoruz” dedi. Türkiye’nin yenilikçi araç kiralama markası Garenta, 22 marka ve 85 farklı modelden oluşan geniş araç filosuyla bayram döneminde de hizmetine aralıksız devam ediyor. Türkiye’nin 31 ilinde 54 şubesiyle müşterilerine kesintisiz hizmet veren Garenta, bayram dönemi oluşan talep yoğunluğu sebebiyle kiralık araç kalmayacağına dikkat çekti.

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