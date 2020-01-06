Konforun çizgisi

CItroen C5 AIrcross SUV ile tasarım konusunda bildik çizgilerin dışına çıkıyorsunuz. Benzinli araç ekonomikliği, konfor, sürüş zevki ve güvenlik açısından ilk sıraya koyabilirsiniz.

Kompakt SUV sınıfının en yenisi ve en farklı görüneni, desek kesinlikle doğru bir cümle olur. Motor ve teknolojik özelliklerinin yanı sıra sınıfının en konforlu modeli olma iddiasındaki Citroen C5 Aircross üretimi Fransa‘da gerçekleştiriliyor. Yeni nesil SUV bir araç alma planınız varsa kesinlikle ön sıralarda olmalı diyebiliriz. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Citroen C5 Aircross SUV 1.6 benzinli versiyonu oldu.

DIŞTAN BAKINCA

CItroen C5 Aircross SUV albenisi olan, heyecan uyandıran, dikkat çekici bir görünüme sahip. Önden kısımda markaya özgü tasarım unsurları hemen göze çarpıyor. Logoyu da içine alan çift çıtalı ön ızgara ile birlikte çift çizgi ışık imzasına sahip olan Full-LED farlar kendine has ve karakteristik bir ön görünüm ortaya koyuyor. Izgaranın üst bölümüne konumlandırılmış sinyal lambaları ve gündüz farları SUV’un kendine has çizgisine destek veriyor. Uzun ve yüksek konumlu yatay motor kaputu aracın SUV yapısını kuvvetlendiriyor. hava girişleri araca daha geniş bir görünüm ve sportif bir duruş sağlıyor. Profil hatlarında düz olmayı bir kenara bırakan C5, krom detayları, jantları ve Airbump’ı ile daha kaliteli, geniş ve sportif görünmeyi başarıyor. Arka kısımda ise geniş ve yüksek yapıya sahip tasarım ise Citroën imzası 3D görünümlü arka farlar ve krom detaylı çift egzoz çıkışı ile farklı çizgisini ortaya koyuyor.

İÇTEN BAKINCA

C5 Aircross SUV’un iç mekânına adım atınca üst düzeyde bir konfor sizi karşılıyor. Yüksek oturma pozisyonu, yola hakimiyet, geniş ve ferah iç mekan dış tasarımı ile birbirini tamamlıyor. Bu arada, kardeşi Peugeot 3008 ile detaylarda fazlasıyla benzerliklere sahip olduğunu ekleyelim. Konsolun geniş ve pürüzsüz alanlara sahip, orta konsoldaki geniş dokunmatik ekran ve köşelerdeki havalandırma ızgaraları ile donatılmış. 12,3 inç büyüklüğündeki TFT ekranlı gösterge panelini sunulan üç farklı görünüm seçeneğiyle kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ön kolsolda bulunan ekran üzerinde 360 derece ‘’Çevre Görüş Sistemi” park etmeyi çok kolay bir hale getiren ‘’Çevre Görüş Sistemi’’, 360 derece kamera özelliği ile ekrandan aracın kuşbakışı 4 yönlü görüntüsünü veriyor. Haliyle park etmek oldukça kolaylaşıyor. Gösterge panelinde bütün versiyonlarda yüksek çözünürlüklü renkli ve animasyonlu ekran, şık dekoratif döşemeli ön panel, direksiyon simidi üzerinden kontrol edilebilen müzik sistemi ve aktif sürüş modları mevcut. Apple CarPlay ve Android Auto bağlanabilirlik özelliklerinin yanında Qi kablosuz şarj sistemi de özellikleri arasında bulunuyor.

C5’te standart olarak sunulan şehir içi aktif fren sisteminin olduğunu söylemeden geçmeyelim. İleri-geri kaydırılabilen ve katlanan kızaklı arka koltuklar, Advanced Comfort koltuk sistemi, 580/720 litre arasında bir bagaj hacmi sunuyor.

C5’in boyutları boyutlarına baktığımızda zunluk 4500 mm, genişlik 1859 mm ve yükseklik 1695 mm.

MOTOR VE PERFORMANS

C5 Aircross’un kaputunun altında 1.6 litre hacimli Puretech benzinli bir ünite vazife yapıyordu. 1598 cc hacmindeki benzinli ünite 5500 d/d’de 180 HP güç üretiyor. Tam otomatik 8 ileri oranlı otomatik şanzımanla kombine edilen benzinli ünite 1650 d/d’de 250 Nm tork açığa çıkarıyor. Fabrika verilerine göre 216 km/s son hıza ulaşıyor. Ani hızlanma sonuçlarında yine fabrika verilerine göre 0-100 km/s hızlanması için 8.2 saniye yeterli.

Şanzımanın vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. Yakıt tüketimi fabrika verilerine göre ortalama 5.7 lt/100 km olarak verilmiş. Testimiz sırasında ise elde ettiğimiz değer ise 6.7 lt/100 km oldu. Benzinli bir araç için oldukça iyi bir değer olduğunu sanırım söylemeye gerek yok. Konforun fazlasıyla ön planda olduğu araçta çukurlu yollar bile konfordan çalamıyor. Süspansiyon sistemi reklamlarında olduğu gibi darbe emiş konusunda gayet derecede iyi. Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon sistemi, Advanced Comfort koltuklar gerçekten de konforu üst düzeye çıkartıyor. Araç virajlı yollarda, otobanda sahip olduğu güvenlik sistemleri sayesinde sıkıntı yaşatmıyor. Netice olarak tasarım konusunda bildik çizgilerin dışına çıkmak istiyorsanız ve benzinli araç ekonomikliği istiyorsanız C5 ilk sırada olur. Konforu ve sürüş zevkini saymıyorum bile...

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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