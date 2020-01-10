L200 tahtı bırakmadı

Mitsubishi Motors’un 4x4 modeli olan lider L200, ODD verilerine göre 2019 yılında pick-up segmentinin açık ara lideri oldu.

2018 yılında % 23 pazar payıyla Türkiye’ nin en çok tercih edilen pick up’ı olan L200, 2019 yılında Pazar payını % 27’ye çıkararak lider oldu. En yakın rakibinden % 72 daha fazla satış yapan ve Türkiye pazarında son 2 yıldır en çok satılan pick-up unvanına sahip Mitsubishi L200, 2020 yılı için de çok iddialı.

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