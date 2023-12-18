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18 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

OLI tasarımda üçledi

18 Aralık 2023, Pazartesi
Citroën’in konsept otomobili Oli’nin tasarım ekibi, bir aracın tasarım sürecinin tamamında mükemmelliği ele alan “Car Design News People” Tasarım Ödüllerinde üç farklı kategoride ödüllendirildi.

Londra’da ikincisi düzenlenen Car Design News People Tasarım Ödülleri kapsamında, En Sürdürülebilir Tasarım Ekibi Ödülü, En İyi İç Tasarım Ekibi Ödülü ve En İyi Dış Tasarım Ekibi Ödülü olmak üzere üç ödül kazandı. Citroën Oli Konsepti yeni, kreatif bir tasarıma sahip ve Citroen’in elektrikli ulaşımın geleceğine yönelik yenilikçi yaklaşımını ortaya koyuyor.

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