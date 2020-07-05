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5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Otomotiv sektöründe aylık ihracat 2 milyar doları aştı

05 Temmuz 2020, Pazar 13:13
Türkiye otomotiv sektörünün haziran ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle marttan itibaren yaşanan gerilemenin ardından yeniden 2 milyar doların üzerine çıktı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin dış satımı, normalleşme sürecinin başladığı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla düşüş yaşasa da salgının olumsuz etkisinin azalmaya başladığını gösterdi.

Mayıs ayında yüzde 56 düşüşle 1 milyar 203 milyon dolar ihracat yapan sektör, haziranda ise iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doları aştı. Otomotiv endüstrisi ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 2 milyar 16 milyon dolar oldu.

Sektörün ocak-haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısındaki dış satımı da geçen senenin aynı aylarına nazaran yüzde 29,5 düşüşle 10,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatında 4'üncü sırada yer alan endüstrinin toplam dış satımdaki payı ise yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.

Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 43 arttı

Haziranda ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9 azalarak 785 milyon dolara indi. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3 artışla 722 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımı yüzde 35,5 azalarak 262 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 43 yükselişle 164,5 milyon dolar oldu.

Yılın 6 ayında binek otomobil ihracatı yüzde 25, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 26, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 43, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 32 ve diğer ürün grupları altında yer alan çekiciler ihracatı da yüzde 48 geriledi.

Haziran ayında tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 12 azalma görüldü. Önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 20, İtalya ve Birleşik Krallık'a yüzde 19'ar, Cezayir'e yüzde 67 ihracat düşüşü yaşandı. İspanya’ya yüzde 79, Romanya’ya yüzde 12, ABD’ye yüzde 20, Polonya’ya yüzde 14 ve Slovenya’ya yüzde 28 ihracat artışı kaydedildi.

Binek otomobil ihracatı azalan ve artan ülkeler

Binek otomobillerde Fransa’ya yüzde 32, İtalya’ya yüzde 39, Birleşik Krallık’a yüzde 29, İspanya’ya yüzde 39, Hollanda’ya yüzde 63 ihracat düşüşü dikkati çekti. Almanya’ya yüzde 20, İsrail’e yüzde 166, Slovenya’ya yüzde 60, Mısır’a yüzde 163 ihracat artışı görüldü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Almanya ve İtalya’ya yüzde 63, Birleşik Krallık’a yüzde 31, Fransa’ya yüzde 36, Hollanda’ya yüzde 97 ihracat düşüşü, Slovenya’ya yüzde 44, Belçika’ya yüzde 103, ABD’ye yüzde 12 ihracat artışı kaydedildi. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda Almanya’ya yüzde 101, Fas’a yüzde 189 ihracat artışı, Fransa’ya yüzde 25 ihracat düşüşü kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: otomotiv sektörü, aylık ihracat
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