Renault’da tasarruf zamanı

Groupe Renault, yıllık sonuçlarını açıkladığı tarihte vaat ettiği gibi, üç yıl içerisinde 2 milyar avrodan fazla tasarruf sağlamayı ve yeni bir rekabetçi yapının temellerini atmayı hedefleyen dönüşüm programını dün gerçekleştirdiği toplantı ile kamuoyuna açıkladı.

Şirketin dönüşümünü hızlandırma çalışmasının temelinde yatan etkenler, Grubun karşılaştığı güçlükler, otomotiv endüstrisinin karşı karşıya kaldığı büyük kriz ve bir an önce hayata geçirilmesi gereken ekolojik dönüşüm olarak belirlendi. Müşteriyi önceliklerinin merkezinde tutarak nakit akışı oluşturmak üzerinde yoğunlaşan plan taslağı, şirketin dayanıklılığını artıracak. Operasyonel faaliyetlere daha verimli bir yaklaşım getiren taslak, kaynakların daha özenli bir biçimde yönetilmesi üzerine kurulu.

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