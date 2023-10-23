Türkiye istedi, İspanya yaptı

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Citroen açısından Türkiye pazarını ve sektörü değerlendirdi.

Yasin Aydın - Bursa

Alkım, 2023 senesi için, senenin başında hedeflerini 49.250 adet olarak tanımladıklarını ve bunun Citroën’in Türkiye’deki tarihi açısından bir rekor adedi simgelediğini belirtirken, “Zaten Eylül sonu itibariyle 45 bin adet seviyesindeyiz; önümüzde daha 3 ay var. 60 bin seviyesinin üzerine çıkacak gibi gözüküyoruz. Biz sene başında 49.250 adetlik bir hedefi koyarken buradaki büyük ağırlığın aslında sene başında lansmanını gerçekleştirdiğimiz C4 X modelinden kaynaklanacağını düşünüyorduk. Biz sene başında C4 X için 10 bin adetlik bir hedef koymuştuk. Bunu yüzde 20 oranında arttırarak yılı 12 bin seviyesinde kapatmak istiyoruz. Türkiye’de modelin beğenilmesi ile birlikte biz de daha fazla adede koşabileceğimizi öngördük. İspanya’daki fabrikaya daha fazla üretmesi konusunda yoğun bir ısrarda bulunduk ve de ikna ettik. Şimdi fabrika Eylül ayından itibaren üçüncü vardiyaya geçti bizim talebimiz üzerine. Yani kısaca Türkiye istedi, İspanya’daki fabrika üçüncü vardiyaya geçti” dedi.

Elektrikli e-C3’ünü tanıttı: Citroen, yeni e-C3 ile B segmentinde en iyi konfor seviyesini, elektrikli araç kullanım kolaylığını, gelişmiş donanımı ve en iyi fiyat-performansı sunmaya hazırlanıyor. Citroen, 320 km menzilli e-C3 modelini Türkiye’de 2024’ün son çeyreğinden itibaren, rekabetçi fiyatlardan sunmayı planlıyor. Eğer, Avrupa’da üretilecek olan ë-C3’ü bugün Türkiye’de satışa sunulsaydı, 855.000 TL gibi çok rekabetçi bir fiyatta olacaktı.

3. ülke oluruz

Alkım, ayrıca, performans ve adetlerin kendilerini globalde de sıralama anlamında yüksek bir seviyeye taşıdığını belirtirken, “Biz 2022 senesini Citroën dünyası içinde yedinci ülke olarak tamamlamışken, 2023 senesinde ilk 9 aylık süreçte dördüncü ülke olmayı başardık. Thierry Koskas’tan önceki CEO’muz Türkiye için 2025 senesinde beşinci ülke olması konusunda bizlere bir hedef koymuştu. Biz bunu biraz daha hırslı bir şekilde ilerleyerek daha erken yukarıya taşıdık. 2023 senesini ise globalde en çok Citroën satılan üçüncü ülke olarak bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.