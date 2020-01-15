Volkswagen ID.3’e ödül

Volkswagen’in tamamen elektrikli ID. ailesinin ilk modeli ID.3, AUTOBEST jürisi tarafından en verimli araç olarak ‘ECOBEST 2019’ ödülüne lâyık görüldü.

Volkswagen, “Elektromobilite” stratejisi paralelinde pazara sunmayı planladığı tamamen elektrikli ID model ailesinin ilk modeli olan ID.3’le, yeni bir döneme liderlik yapacağının işaretlerini veriyor. VW’in, 2025 yılında 1,5 milyon elektrikli araç üretim planıyla hedefi, e-mobiliteyi mevcut niş pozisyonundan çıkarıp toplumda merkezi bir konuma getirmek. ID.3, Volkswagen’in e-mobilite stratejisi paralelinde tasarladığı ve seri üretimine başladığı ilk model olarak teknolojinin sunduğu fırsatları da sonuna kadar kullanıyor. 2019 Eylül ayında Zwickau fabrikasında üretimine başlanan ID.3 modelinin 2020 yılı yaz aylarında Avrupa yollarında olması planlanıyor.

Okunma Sayısı: 49

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.