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Volkswagen Türkiye'de fabrika açacak

12 Temmuz 2019, Cuma 14:22
Yeni fabrikasını açmak için uzun süredir yer arayışında olan Alman otomobil devi Volkswagen'in Türkiye'de karar kıldığı açıklandı.

Almanya'nın saygın otomobil dergisi Automobilwoche, Volkswagen Denetleme Kurulu'nun perşembe günü karar verdiğini ve İzmir civarında kapsamlı bir fabrika açacağını ileri sürdü.

Alman şirketin uzun süredir bu önemli yatırım için Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'de saha çalışması yaptığı biliniyordu. Volkswagen Tepe Yöneticisi (CEO) Herbert Diess, konuyla bizzat ilgilenerek son dönemlerde Türkiye, Bulgaristan ve Avusturya'ya bazı geziler düzenlemişti.

Volkswagen aldığı kararı uygulamaya koyduğu taktirde 23 yıl aradan sonra Türkiye ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı almış olacak. Türkiye'de en son Japon firma Honda 1996'da otomobil fabrikası açmıştı.

Volkswagen'in Türkiye kararında Katar'ın etkisi iddiası

Öte yandan Alman basını Volkswagen fonlarının yüzde 17'sine sahip olan Katar'ın kararda etkili olduğunu yazdı. Bunun yanında Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman'ın söz konusu fabrikanın ülkesinde açılmasını istediği ve bununla ilgili Türkiye aleyhinde lobi faaliyetleri yaptığı iddia edildi.

Ancak elindeki fonlar vesilesiyle Volkswagen Yönetim Kurulu'nda söz sahibi olan Katar'ın, Orta Doğu'da yaşanan siyasi krizde kendisine açıktan destek veren Türkiye'den yana tavır aldığı yorumları yapılıyor.

Türkiyenin ayrıca yetişmiş insan gücü, yedek parça sanayisinin gelişmiş olması ve iç pazarın genişliği gibi etkenlerle ön plana çıktığı belirtildi. Volkswagen'in açılacak yeni fabrikayla bünyesinde barındırdığı Skoda ve Seat markalarına birçok farklı model üretmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

2018'de Türkiye'den 1,5 milyon adet araç üretimi

Toyota, Ford, Fiat, Mercedes, MAN, Honda ve Renault gibi 14 farklı otomobil firması 2018 yılında Türkiye'de 1,5 milyonu aşkın araç üretimi gerçekleştirdi. Bu araçların yüzde 85'i ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi Avrupa Birliği'nde otobüs üretiminde birinci, hafif ticari araç üretiminde üçüncü, binek otomobil üretiminde yedinci ve toplam üretimde ise dünyada on beşinci sırada yer alıyor.

Volkswagen 2018'de Türkiye’de 120 bin araç satışı gerçekleştirmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, otomotiv, üretim, Almanya, Volkswagen
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