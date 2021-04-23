Volvo, CO2 emisyonlarını azaltacak

Volvo Cars, döngüsel iş ilkelerini kullanarak 2025 yılına kadar yılda 1 milyar SEK tasarruf sağlamayı ve karbon emisyonlarını 2,5 milyon ton azaltmayı hedefliyor.

2040 yılına kadar döngüsel bir işletme olmayı hedefleyen Volvo Cars, çelik ve alüminyum gibi emisyon açısından ağır malzemeler için kapalı malzeme döngüleri oluşturuyor. Şirket, ayrıca bu parçaları yeniden üretecek, onaracak, yeniden kullanacak ve yenileyecek. Volvo Cars Küresel Sürdürülebilirlik Başkanı Anders Kärrberg, “Volvo Cars, otomobil endüstrisindeki en iddialı iklim planlarından birine sahip. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, döngüsel ekonomiyi kucaklamamız gerekiyor. Bu, yaptığımız her şeyi yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Sürdürülebilirliği çalışma şeklimize entegre etmeye odaklanıyoruz ve bunu güvenlik bizim için ne kadar önemliyse o kadar önemli hale getiriyoruz” dedi.

Okunma Sayısı: 162

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.