Yeni Polo 24 Eylül’de satışta

Pazara sunulduğu günden bu yana kompakt sınıfın en başarılı modellerinden biri olmayı başaran ve bugüne kadar 20 milyondan fazla satış adedine ulaşan Polo, altıncı jenerasyonun makyajlı versiyonuyla çıtayı daha da yukarı çıkarıyor.

Sınıfını ileriye taşıyan yeni dijital ve teknolojik özellikleriyle başarısını devam ettirmeyi hedefleyen Yeni Polo, 24 Eylül tarihinden itibaren Volkswagen showroomlarında yerini alıyor. Türkiye’de 3 farklı donanım ve 2 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan Yeni Polo, 218 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla alınabiliyor.

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