Gönüller Sultanı Hz. Muhammed (asm)

Hazret-i Seyyidü’l-Enbiyâ, Habib-i Cenab-ı Hak’sın,
Hazret-i Hatem’ül-Enbiyâ, Rahmet-i Kübra-yi Hüda,
Hazret-i Server-i Asfiya, Nebiy-yi Muhammed Mustafa’sın,
Hazret-i Şah-ı Rasul, Seyyidül Mürselinsin,
Hazret-i Rasul-i Ekrem, Nebiyy-i Muhteremsin,
Hazret-i Sultan-ı Levlak, Sebeb-i kevn-ü mekânsın,
Hazret-i Server-i Eflâk, Ferid-i kevn-ü zamansın,
Muhabbet-i Rahman-ı Zat-ı Zülcelâlsin
Habîb-i Zişan-ı Rabbü’l-Âlemînsin
İmâmü’l-Müttakîn, ve’l-Abidinsin,
Seyyid-ül Arifin ve’l-Zahidinsin
Rahmet-i Kübra-yı Nur-i İlâhisin,
Bülbül-ü Nazm-ı Celil-i Sübhanisin
Semere-i Şecere-i Kebir-i Kâainatsın
Lütf-u İhsan-ı İlâhî, Mefhar-i mevcudatsın
Âyet-i Azime-yi Kitab-ı Kâinatsın,
Burhan-ı Tevhid-i Cenab-ı Hak’sın,
Ayine-i tecelli-yi Esma-i İlâhisin,
Mir’ât-ı Sübhan-i Sani-i Zülcelâlsin,
Şeref-i nev-i insan, gülşen-i hüsn-ü ahlâksın,
Cemal-i nur-i İlâhî, Eşref-i abd-i Rahmansın,
Mürekkebisin kalem-i kader ve kudretin
Mürebbisisin ilm-i ledün ve hikmetin
Mi’raçta ihsan olundu zatına, makam-ı Kab-ı Kavseyn
Sana salât ve selâm olsun Ey Rasul-üs Sakaleyn,
İhsan ve Kerem sahibidir Zat-ı Şerif-i Âliniz,
Cürmüm çoktur, fakat şefaat umuyor bendeniz,
Âlem-i Ukbada muhtaçtır umum mücrimin
Şefaatin esirgeme bizlere, ey Şefi’il Müznibin.