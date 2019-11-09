Gönüller Sultanı Hz. Muhammed (asm)

Hazret-i Rasul-i Kibriya, Eşref-i İbadullahsın,

Hazret-i Seyyidü’l-Enbiyâ, Habib-i Cenab-ı Hak’sın, Hazret-i Hatem’ül-Enbiyâ, Rahmet-i Kübra-yi Hüda, Hazret-i Server-i Asfiya, Nebiy-yi Muhammed Mustafa’sın, Hazret-i Şah-ı Rasul, Seyyidül Mürselinsin, Hazret-i Rasul-i Ekrem, Nebiyy-i Muhteremsin, Hazret-i Sultan-ı Levlak, Sebeb-i kevn-ü mekânsın, Hazret-i Server-i Eflâk, Ferid-i kevn-ü zamansın, Muhabbet-i Rahman-ı Zat-ı Zülcelâlsin Habîb-i Zişan-ı Rabbü’l-Âlemînsin İmâmü’l-Müttakîn, ve’l-Abidinsin, Seyyid-ül Arifin ve’l-Zahidinsin Rahmet-i Kübra-yı Nur-i İlâhisin, Bülbül-ü Nazm-ı Celil-i Sübhanisin Semere-i Şecere-i Kebir-i Kâainatsın Lütf-u İhsan-ı İlâhî, Mefhar-i mevcudatsın Âyet-i Azime-yi Kitab-ı Kâinatsın, Burhan-ı Tevhid-i Cenab-ı Hak’sın, Ayine-i tecelli-yi Esma-i İlâhisin, Mir’ât-ı Sübhan-i Sani-i Zülcelâlsin, Şeref-i nev-i insan, gülşen-i hüsn-ü ahlâksın, Cemal-i nur-i İlâhî, Eşref-i abd-i Rahmansın, Mürekkebisin kalem-i kader ve kudretin Mürebbisisin ilm-i ledün ve hikmetin Mi’raçta ihsan olundu zatına, makam-ı Kab-ı Kavseyn Sana salât ve selâm olsun Ey Rasul-üs Sakaleyn, İhsan ve Kerem sahibidir Zat-ı Şerif-i Âliniz, Cürmüm çoktur, fakat şefaat umuyor bendeniz, Âlem-i Ukbada muhtaçtır umum mücrimin Şefaatin esirgeme bizlere, ey Şefi’il Müznibin.

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